Шахту, завод и агрокомплекс оштрафовали за выбросы газов на Кузбассе

Росприроднадзор Кемеровской области оштрафовал нефтеперерабатывающий завод, шахту и агрокомплекс на 1,3 млн рублей. Крупные предприятия загрязняли воздух стиролом, диоксидами, сажей и сероводородом, узнал 26 января корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Кемеровской области.

Природоохранный прокурор Кемеровской области нашёл вредные выбросы в воздух, отсутствие фильтров и санитарно-защитных зон.

Нефтеперерабатывающий завод «Северный Кузбасс» в Анжеро-Судженске загрязнял воздух на протяжении двух лет. В атмосферу попадали стирол, диоксид серы и дизельное топливо.

Шахта «Заречная» загрязняла воздух выбросами диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, летучей золы и сажи с октября 2016 года. Проверка не нашла сведений о работе четырёх пыле-газо-очистительных установок и данные об их исправности за два предыдущих года.

Животноводческое хозяйство «Заречье» не проверяло три установки для очистки газа, не устроило санитарно-защитные зоны и не проводили исследования воздуха.

Природоохранный прокурор возбудил 9 административных производств по по части 1 и 3 статьи 8.21 части 1 статьи 8.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Три организации получили штрафы по 440 тысяч рублей.

Напомним, «Норникель» получил национальную экологическую премию за закрытие никелевого завода в Норильске. Предприятие работало по устаревшим технологиям и выбрасывало в атмосферу 370 тысяч тонн загрязняющих веществ в год. После остановки предприятия природа Заполярья избавлена от этих выбросов.