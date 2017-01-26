Красноярский спикер не допускает скорой продажи акций аэропорта Емельяново

Председатель Законодательного собрания Красноярского края Виктор Усс опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о скорой продаже 49 % акций аэропорта Емельяново в Красноярске, принадлежащих региону и оцениваемых экспертами в 4 млрд рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 26 января из сообщения пресс-службы заксобрания.

Общаясь с журналистами, спикер напомнил, что в настоящее время 51 % акций аэропорта принадлежит структурам, подконтрольным миллиардеру Олегу Дерипаске, и эти структуры, как уточнил Усс, действительно уже обращались к краевым властям относительно перспектив продажи оставшихся в собственности региона акций — но не ранее, чем завершится реконструкция Емельянова.

«Позиция края чётко обозначена в нормативных документах: краевые 49 % акций до ввода в эксплуатацию, до завершения реконструкции не могут быть проданы. В этом году никто ничего в принципе продавать не может. А с чем обратился главный акционер? С просьбой заключить так называемый договор опциона. Что имеется в виду? Если вдруг край когда-то будет продавать свою часть аэропорта — через год, два, пять или через десять — продать эти акции им», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что считает просьбу частного инвестора обоснованной, поскольку «если люди вкладывают деньги, исчисляемые миллиардами рублей, то, естественно, им хочется иметь прогнозируемые перспективы».

«Если вдруг этот пакет акций будет продан конкурентам, то начнётся неизвестно что. Нас сейчас никто не заставляет подписывать этот договор. Но самое главное, нет темы продажи аэропорта в этом году. Об этом можно забыть», — резюмировал председатель краевого парламента, проиллюстрировав свои рассуждения о продаже акций анекдотом о еврее, который пришёл в нотариальную контору, чтобы написать завещание, но по итогам обстоятельного общения с юристами решил составить текст только из двух слов: «Никому ничего».

Напомним, в начале января о готовности продать на открытом аукционе оставшиеся акции аэропорта заявлял губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. По информации «Коммерсанта», интерес к пакету проявляли именно структуры, близкие к холдингу «Базэл» Олега Дерипаски, сумма потенциальной сделки оценивалась источниками издания в 4 млрд рублей.