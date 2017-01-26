 

Все автодороги Алтайского края временно перекрыты из-за сильной метели

 26 января, 02:21
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Все автодороги Алтайского края временно перекрыты из-за сильной метели
Фото с сайта flashnord.com

Федеральные и региональные автодороги в Алтайском крае перекрыты из-за сильной метели, в регионе введён режим ЧС узнал корреспондент Сиб.фм 26 января из экстренного сообщения пресс-службы Сибирского центра МЧС.

«В Алтайском крае из-за метели временно закрыто движение по федеральным и региональным трассам. Дорожная обстановка в регионе крайне сложная. Сотрудники МЧС России и местные власти обращаются к населению с призывом не выезжать за пределы населённых пунктов и воздержаться от междугородных поездок», — говорится в сообщении.

Ограничение движения введено для всех видов транспорта, поскольку метель привела к полному отсутствию видимости на дорогах. На расчистке трасс работают силы дорожных организаций, но ситуация остается крайне сложной. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации, что позволит привлечь дополнительные силы и технику для борьбы со стихией и восстановления дорожного сообщения.

В оперативные службы МЧС уже начали поступать сообщения с просьбой о помощи от автомобилистов, застрявших на трассе из-за непогоды. Спасательные гарнизоны обеспечивают эвакуацию водителей и пассажиров из автотранспорта и отвозят их в ближайшие населённые пункты. В Алтайский край направлена аэромобильная группировка спасательного центра из соседней Новосибирской области. Силы МЧС России будут работать на самых сложных участках, где автомобилистам требуется помощь.

«Предупреждение синоптиков о неблагоприятных метеоявлениях было объявлено накануне. Водителям следует более внимательно относиться к прогнозам и рекомендациям специалистов», — констатирует пресс-служба СРЦ МЧС.

Напомним, в середине января в Томской области десять учеников младших классов из деревни Кисловка заблудились во время похода в лес на лыжах и провели полдня в тайге при −25 °С. Спасатели вывезли обморозившихся детей на снегоходах.

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