 

Жители Омска задержали на дороге опасно ехавшего водителя с документами судьи

 26 января, 12:12
подходящие темы
Жители Омска задержали на дороге опасно ехавшего водителя с документами судьи
Фото с сайта vsluh.ru

Омские автомобилисты задержали в центре города опасно маневрировавшего водителя, который, по словам очевидцев, находясь в нетрезвом состоянии, чуть не сбил пешехода, после чего предъявил остановившим его документы судьи, узнал корреспондент Сиб.фм 26 января из сообщения в сообществе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл 25 января около 19:30. Автомобилисты заметили на метромосту иномарку Nissan Almera, которую бросало на дороге из стороны в сторону. Как описывают ситуацию очевидцы, водитель за рулём иномарки вёл себя неадекватно, когда машина в результате его манёвров въехала в барьерное ограждение, он спокойно продолжил движение.

«Выезжая то на обочину, то на встречку, чуть не сбил женщину идущую по обочине, всё-таки улетел в кювет и остановился. Подбежали, вытащили ключи, человек был с явными признаками алкогольного опьянения, начал показывать удостоверение судьи, мы вызвали сотрудников ГИБДД, дождались их, они нас поблагодарили и сказали, что мы больше не нужны. Надеюсь, виновник будет наказан со всей строгостью», — пишет анонимный участник сообщества.

На фотографиях, сделанных на месте происшествия, видно, что водитель Nissan Almera действительно держит в руках раскрытое удостоверение с надписью «судья». По информации издания «НГС. Омск», в отношении водителя был составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения». При этом задержанный водитель в настоящее время работает в управлении правовой и организационно-кадровой работы министерства культуры Омской области. Ранее он занимал должность судьи в Октябрьском районном суде Омска.

Напомним, 11 января необычное ДТП произошло в Черепановском районе Новосибирской области, где на дороге в районе села Крутишка конь, запряжённый в сани, примёрз подковами к асфальту. Водитель иномарки Toyota Сorolla, выехавшей из-за поворота, не успел заметить животное и сбил его. Лошадь в результате аварии погибла, её хозяева, находившиеся в санях, не пострадали.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 12.12.2016, 12:47 • статья

Городские экстремалы: жизнь на адреналине

Как жители Новосибирска получают адреналин в городских условиях — интервью с роупджампером, зацепером, гонщиком и квестоманом.
 9.11.2016, 11:59 • статья

Премиальный дефицит

Корреспондент Сиб.фм выяснил, что происходит с рынком люксовых автомобильных брендов, какие авто класса премиум можно купить в Новосибирске, а какие — нет.
 11.08.2016, 11:00 • статья

Рекламное место не сдаётся

Что происходит на рынке наружной рекламы в Новосибирске, как город зарабатывает на ней, и что нужно сделать, чтобы навести порядок в этой сфере, разбирался корреспондент Сиб.фм.
самое популярное
 16 января, 09:18 • новость

Новосибирский кондуктор выгнала детей из автобуса в 30-градусный мороз

Кондуктор выгнала детей из автобуса в мороз около −30 °С из-за сломанного проездного в Новосибирске
 13 января, 17:02 • новость

Хакеры взломали группу памяти новосибирской школьницы Карины Залесовой

Неизвестные взломали группу «ВКонтакте» памяти убитой новосибирской школьницы Карины Залесовой и удалили собранную за полтора года информацию.
 17 января, 19:36 • новость

Искатели следов Тунгусского метеорита совершили научное «закрытие»

Учёные Новосибирского Института геологии и минералогии им. Соболева СО РАН и их коллеги из Красноярска опровергли версию итальянских исследователей о том, что эвенкийское озеро Чеко представляет собой кратер, возникший в результате падения Тунгусского метеорита.
 13 января, 09:30 • новость

Новосибирская полиция расследует драку мужчины и школьника из-за курения в Академгородке

Житель соседнего с новосибирским лицеем дома избил подростков из-за курения во дворе, по данным местных общественников. Полицейские проверяют драку 30-летнего мужчины и 16-летнего подростка.
 20 января, 15:27 • интервью

Тюрьма в разумных дозах

Дмитрий Петров, отсидевший почти три года по делу «Интерры», в декабре 2016 года вышел на свободу: суд реальный срок заменил на условный. В разговоре с редактором Сиб.фм Дмитрий говорит о своем тюремном опыте, вожделении свободы и людях за решёткой.
 19 января, 12:57 • интервью

Три стартапа: кофе, бургеры и коты

Как открыть уникальную кофейню, кошачье кафе или «бургерную на раёне»? С какими трудностями сталкиваешься? Корреспондент Сиб.фм поговорила с молодыми людьми, рискнувшими в прошлом году начать свой бизнес.
присоединяйтесь!
    