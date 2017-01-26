Жители Омска задержали на дороге опасно ехавшего водителя с документами судьи

Омские автомобилисты задержали в центре города опасно маневрировавшего водителя, который, по словам очевидцев, находясь в нетрезвом состоянии, чуть не сбил пешехода, после чего предъявил остановившим его документы судьи, узнал корреспондент Сиб.фм 26 января из сообщения в сообществе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл 25 января около 19:30. Автомобилисты заметили на метромосту иномарку Nissan Almera, которую бросало на дороге из стороны в сторону. Как описывают ситуацию очевидцы, водитель за рулём иномарки вёл себя неадекватно, когда машина в результате его манёвров въехала в барьерное ограждение, он спокойно продолжил движение.

«Выезжая то на обочину, то на встречку, чуть не сбил женщину идущую по обочине, всё-таки улетел в кювет и остановился. Подбежали, вытащили ключи, человек был с явными признаками алкогольного опьянения, начал показывать удостоверение судьи, мы вызвали сотрудников ГИБДД, дождались их, они нас поблагодарили и сказали, что мы больше не нужны. Надеюсь, виновник будет наказан со всей строгостью», — пишет анонимный участник сообщества.

На фотографиях, сделанных на месте происшествия, видно, что водитель Nissan Almera действительно держит в руках раскрытое удостоверение с надписью «судья». По информации издания «НГС. Омск», в отношении водителя был составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения». При этом задержанный водитель в настоящее время работает в управлении правовой и организационно-кадровой работы министерства культуры Омской области. Ранее он занимал должность судьи в Октябрьском районном суде Омска.

Напомним, 11 января необычное ДТП произошло в Черепановском районе Новосибирской области, где на дороге в районе села Крутишка конь, запряжённый в сани, примёрз подковами к асфальту. Водитель иномарки Toyota Сorolla, выехавшей из-за поворота, не успел заметить животное и сбил его. Лошадь в результате аварии погибла, её хозяева, находившиеся в санях, не пострадали.