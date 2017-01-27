 

Дрифт самолёта в аэропорту Толмачёво напугал пользователей соцсетей

 27 января, 16:59
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Дрифт самолёта в аэропорту Толмачёво напугал пользователей соцсетей
Фото с сайта samolety.org

Видеоролик с пассажирским Airbus A320, дрифтующим на рулёжной дорожке в новосибирском аэропорту Толмачёво, напугал и позабавил пользователей соцсетей, узнал корреспондент Сиб.фм 27 января, ознакомившись с первоисточником видео и комментариями к нему в Twitter.

Ролик разместил пользователь под ником rouben, в статусе которого указано, что он является пилотом пассажирских самолётов. На видео были запечатлены манёвры судна авиакомпании S7 airlines, которое сначала довольно медленно едет ровно, а затем его разворачивает боком, и оно продолжает катиться в этом положении. Через сутки после публикации пост привлёк внимание СМИ, а затем видеоролик стал набирать популярность в Youtube.

В комментариях к видео пользователи гадают, были ли в самолёте люди во время дрифта, пытаются разгадать, что заставило пилота выполнять такой сложный трюк, а кто-то даже обещает после увиденного никогда больше не летать российскими авиакомпаниями. Как выяснило издание «Фонтанка», обсуждаемый инцидент произошел с самолётом, выполнявшим рейс Пекин — Новосибирск, ещё 14 декабря 2016 года. После штатной посадки судно действительно занесло на скользкой рулёжной дорожке: в те дни после 20-градусных морозов в Новосибирск пришло резкое потеплени­е до +2 °С, что в сочетании со слабым дождём привело к обледенению асфальта. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

Напомним, 19 января пассажирский Boeing авиакомпании Pegas Fly, следовавший по маршруту Пермь — Камрань (Вьетнам), экстренно приземлился в аэропорту Красноярска. Причиной незапланированной посадки стало то, что у самолёта оказались засорены все туалеты и продолжать полёт стало невозможно.

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