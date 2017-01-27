Иркутское золоторудное месторождение Сухой Лог продали за 9,4 млрд рублей

Компания «СЛ Золото» купила крупнейшее в России золоторудное месторождение Сухой Лог, которое находится в Иркутской области, за 9,4 млрд рублей посредством аукциона, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ИА «Байкал24» 27 января.

Совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и компании «Полюс» Саида Керимова «СЛ Золото» выиграло аукцион по освоению месторождения Сухой Лог. По сообщению министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского, компания заплатит в федеральный бюджет 9,406 млрд рублей, что составило на 855 млн рублей больше изначально заявленной цены сделки.

В ходе аукциона второй участник — компания «Золото Бодайбо», принадлежавшая Ибрагиму Паланкоеву и банку ВТБ, не стала даже торговаться и сразу уступила «СЛ Золоту». «Байкал24» высказал предположение, что этот участник был специально заявлен для обеспечения легитимности конкурсных процедур.

Независимые наблюдатели обратили внимание на низкую стоимость проданного месторождения. Опираясь на информацию об объявленных запасах, можно подсчитать, что унция пока ещё не извлечённого золота обошлась компании всего в 2,2 $. На мировом рынке средняя цена месторождений равна примерно 20 $ за унцию.

Стартовая цена Сухого Лога составила 145 млн $ (по 2 $ за унцию золота, около 8,7 млрд рублей), что в 10 раз ниже стоимости похожих месторождений в других странах. В настоящее время стоимость золота на мировом рынке колеблется от 1 до 1,2 тысяч $ за унцию. Новые владельцы Сухого Лога смогут ежегодно извлекать до 90 тонн золота и до 25 тонн серебра, когда выйдут на проектную мощность. По примерным подсчётам, запасы Сухого Лога составляют около 2 тысяч тонн золота и 1,5 тысяч тонн серебра.

Напомним, что в январе 2015 года четыре золоторудных участка были выставлены на аукцион в Кемеровской области.