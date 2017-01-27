Конкурс «Мисс сосуля» стартовал в Кузбассе

Редакция новостного сайта «ВашГород.ру» объявила о старте конкурса «Мисс сосуля Новокузнецка 2017», читателям портала предстоит выбрать самую рослую сосульку на крышах и фасадах домов города, узнал корреспондент Сиб.фм 27 января из сообщения на сайте «ВашГород.ру».

Как поясняют организаторы конкурса, в последнее время жители Новокузнецка не перестают жаловаться во всевозможные инстанции на большое количество сосулек, которые свисают с крыш и представляют собой серьёзную угрозу для проходящих внизу людей.

«Однако, как говорят некоторые новокузнецкие чиновники, нужно мыслить позитивно. Вот и редакция „ВашГород.ру“ решила провести позитивный конкурс „Мисс сосуля Новокузнецка 2017“. В конкурсе принимают участие ледяные шедевры из различных районов нашего города. Все „номинантки“ взращивались на карнизах домов и даже учебных зданий под чутким присмотром жилищников не один день», — говорится в сообщении.

В настоящее время среди претендентов на почётное звание представлено семь ледяных наростов, самый «рослый» из которых достигает высоты в полтора этажа. Все фото были сделаны с 24 января по 27 января.

Напомним, в 2015 году аналогичный конкурс проводила в Новосибирске государственная жилищная инспекция: жителей многоквартирных домов просили определить самую изящную, длинную и толстую сосульку. В итоге жители города сообщили в госжилинспекцию о 142 многоквартирных домах, на крышах которых они обнаружили сосульки и снежные навесы.