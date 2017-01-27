 

Красноярские учёные изобрели биолюминесцентный экспресс-тестер фруктов и овощей

 27 января, 11:51
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Красноярские учёные изобрели биолюминесцентный экспресс-тестер фруктов и овощей
Фото с сайта kcdn.kz

Научный коллектив Сибирского федерального университета (СФУ, Красноярск) разработал биолюминесцентную тест-систему для оценки качества овощей и фруктов, узнал корреспондент Сиб.фм 27 января из сообщения Красноярского центра стандартизации и метрологии.

Новая технология экспресс-анализа позволяет в течение нескольких минут определять уровень бактериального и химического загрязнения продуктов питания, в том числе тяжёлыми металлами и пестицидами. Впервые в России красноярские учёные применили для поиска вредных веществ реагент «Энзимолюм», созданный на основе ферментов из организма светлячков и светящихся бактерий.

При этом стоимость нового метода анализа ниже, чем у мировых аналогов, более чем в 100 раз. Коллективом СФУ уже подана заявка для получения патента на изобретение. В настоящее время решается вопрос поиска инвесторов для запуска промышленного производства портативных биолюминесцентных лабораторий для их широкого применения.

«Применение экспрессной тест-системы для мониторинга продовольственного рынка позволит резко сократить санитарные правонарушения и количество опасной продукции в магазинах <...> Рассчитываем, что уже в 2018 году на базе Красноярского ЦСМ будет аттестована и внедрена биолюминесцентная тест-система мониторинга безопасности продовольствия», — заявил руководитель ЦСМ Василий Моргун.

Напомним, в декабре 2016 года сотрудник судебно-медицинской экспертизы из Красноярска Татьяна Шахворостова провела химический анализ веществ, которые содержатся в обычных помидорах с рынка, и обнаружила среди них формальдегид, используемый для бальзамирования трупов, и смертельно опасный метиловый спирт.

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