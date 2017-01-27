 

Красноярский зоопарк проведёт инаугурацию петуха в Китайский Новый год

 27 января, 19:21
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Красноярский зоопарк проведёт инаугурацию петуха в Китайский Новый год
Петух Семён, фото пресс-службы «Роева ручья»

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» в первый день нового года по китайскому календарю проведёт церемонию инаугурации петуха Семёна, который вступит в права символа года, узнал корреспондент Сиб.фм 27 января из сообщения пресс-службы парка.

В этом году Китайский новый год наступает в ночь на 28 января и символом наступающего года по восточному календарю является огненный петух, который перенимает бразды правления у огненной же обезьяны. Красноярскому петуху Семёну (настоящее имя которого Семнадцатый — в честь 2017 года) предстоит принести присягу и поклясться защищать животный мир в новом году.

Репетиция инаугурации прошла у клетки с самцом свинохвостой макаки по кличке Тасик, которая в 2015 году была признана посетителями зоопарка символом 2016 года. Петух держал лапу на Красной книге Красноярского края, текст торжественной клятвы зачитала сотрудник «Роева ручья». В ней символ года обязуется защищать флору и фауну региона, заботиться о коллекции красноярского зоопарка, а также приносить в дома жителей всей страны добро, благосостояние, мир и отличное настроение.

Стать участниками настоящей церемонии передачи власти от одного символа года к другому посетители «Роева ручья» смогут 28 января в 13:00 в комплексе экзотических животных.

Напомним, в ноябре 2016 года белый медведь Феликс из Красноярского зоопарка верно предсказал победу Дональда Трампа на выборах в США. В награду хищнику достался торт из мяса и овощей в виде бюста новоизбранного президента Соединённых Штатов.

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