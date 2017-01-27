 

Новосибирский лётчик-испытатель получил звание Героя России

 27 января, 13:08
Новосибирский лётчик-испытатель получил звание Героя России
Фото предоставлено пресс-службой НАЗ имени Чкалова

Президент Владимир Путин вручил звезду Героя России лётчику-испытателю первого класса Новосибирского авиационного завода (НАЗ) имени Чкалова Валерию Поташову, узнал корреспондент Сиб.фм 27 января из сообщения пресс-службы НАЗ имени Чкалова.

26 января в Кремле президент Владимир Путин наградил звездой Героя России лётчика-испытателя первого класса, заместителя начальника лётно-испытательной станции (ЛИС) Новосибирского авиационного завода Валерия Поташова.

«Не раз рисковал своей жизнью воспитанный на славных традициях отечественных авиаторов лётчик-испытатель Валерий Серпионович Поташов. Он по праву удостоен Золотой Звезды Героя Российской Федерации», — отметил Путин.

Полковник запаса Валерий Поташов прослужил в авиации 48 лет, из них 36 лет он испытывал самолёты. За всё время службы он налетал 4 760 часов практически на всех типах самолётов, в том числе 3 500 часов испытательных полётов.

Поташов совершил более 100 полётов при испытании на прочность самолётов типа Су-24 с набором максимальной предельной скорости у земли 1 400 километров в час. На его счету испытания опытного самолётов Ан-38-200, Су-34, Су-24М. На последнем лётчик проводил дозаправку топливом в воздухе, за что в 1984 году его наградили орденом «Красная звезда».

Валерий Поташов окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище лётчиков, затем семь лет обучал курсантов летать на сверхзвуковом самолёте Як-28.

По информации пресс-службы, с 1978 по 1980 год Поташов служил командиром звена 4-го Гвардейского бомбардировочного авиационного полка 132 БАД ВВС Прибалтийского военного округа города Черняховска Калининградской области. В 1980 году он был назначен старшим лётчиком-испытателем 195 военного представительства Минобороны в Новосибирске, в 1998 году перешёл на авиационный завод имени Чкалова. Спустя 12 лет, в 2010 году, его назначили на должность заместителя начальника ЛИС НАЗ по лётной работе.

В 1998 году Валерию Поташову президент России присвоил звание «Заслуженный лётчик-испытатель РФ» — за большой вклад в испытание отечественной авиационной техники.

Напомним, что в июле 2015 года лётчики-испытатели авиационного завода имени Чкалова вместе с авиагруппой «Соколы России» выступили на авиашоу в Новосибирске.

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