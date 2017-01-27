 

Новосибирский «маркетолог-арестант» Дмитрий Петров расскажет об инсайтах в тюрьме

 27 января, 17:48
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Новосибирский «маркетолог-арестант» Дмитрий Петров расскажет об инсайтах в тюрьме
Фото Ильнара Салахиева из архива Сиб.фм

Дмитрий Петров, осуждённый по делу «Интерры», поделится наблюдениями, к которым привёл опыт трёхлетнего заключения в СИЗО, и ответит на вопросы на встрече «Невольные инсайты: конверсия тюремного опыта» в Новосибирске, узнал корреспондент Сиб.фм от самого Дмитрия Петрова 27 января.

30 января в 18:30 в литературном магазине «КапиталЪ» Новосибирский открытый университет устроит двухчасовую встречу с Дмитрием Петровым, который был осуждён по делу «Интерры» и провёл почти три года в СИЗО-1.

Сколько и кому должен платить попавший в жернова судебной машины, Дмитрий Петров написал в своей авторской колонке на Сиб.фм: «Адвокат».

Во время ареста Дмитрий Петров из застенок следственного изолятора писал литературные зарисовки для интернет-журнала Сиб.фм, подписываясь как «маркетолог-арестант», выступал в суде с критикой судебно-следственной системы, в свободное время читал книги.

Как пояснили организаторы встречи, лекция, с которой выступит Дмитрий Петров — это рефлексия тюремного опыта, рассказ о закрытой социо-культурной среде, которую он исследовал методом «включённого наблюдателя».

«У меня в СИЗО сразу возникла мысль, что этот опыт нужно рефлексировать. С одной стороны, это помогало мне его пережить и как-то интегрировать в свою жизнь. С другой, я с самого начала понимал, что мои наблюдения во время нахождения в российской тюрьме могут оказаться полезны другим людям, — рассказал корреспонденту Сиб.фм Дмитрий Петров. — Никому, конечно, не желаю оказаться в неволе. Поэтому хочу донести до людей то, что мне довелось пережить и осмыслить в течение трёх лет заключения. Понимаете, когда человек из привычной среды попадает в настолько экстремальные условия, приходит осознание таких простых и таких важных вещей — что человеку, по большому счёту, нужно для жизни. Ценности меняются.

В век интернета и гаджетов мы почти разучились ценить живое общение и порой неспособны даже просто посмотреть друг другу в глаза.

Интервью Дмитрия Петрова после освобождения на Сиб.фм

Кроме того, понимаешь, что в бытовых вещах нам не так уж и много надо. У меня было много времени подумать, не торопясь почитать толстые книги, Толстого и Достоевского, вместо лонгридов, которые не превышают по объёму 2 000 знаков. Время, которое течёт, но в то же время стоит. Те мысли, которые у меня возникали там, само описание этого опыта. Вокруг этого и будет строиться моя беседа. Я не буду рассказывать, что „вот, ребята, если вы попадёте в тюрьму, ведите себя так-то и так-то“. Это именно конверсия тюремного опыта, то есть перевод пережитого в мирное русло».

Напомним, что 19 марта 2014 года управляющий партнёр новосибирского маркетингового агентства Б-52 Дмитрий Петров был задержан в качестве подозреваемого по делу о хищениях 2,7 млн рублей на форуме «Интерра». В июле 2016 года областной суд осудил его на четыре года колонии, 21 декабря изменил наказание на условное.

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