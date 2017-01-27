Новосибирский облсуд назначил дату рассмотрения дела об убийстве Карины Залесовой

Новосибирский областной суд рассмотрит апелляционные жалобы по уголовному делу об убийстве 16-летней школьницы Карины Залесовой 9 февраля, рассказала корреспонденту Сиб.фм мать убитой девочки Юлия Залесова 27 января.

9 февраля состоится заседание Новосибирского областного суда, который рассмотрит апелляционные жалобы потерпевших и адвоката подсудимого по делу об убийстве Карины Залесовой. Первомайский районный суд отправил эти жалобы областному судье 18 января.

31 октября 2016 года Первомайский суд приговорил 17-летнего Марка Конькова к девяти годам лишения свободы за убийство девочки. Сторона Коньковых оказалась не согласна с приговором и написала апелляционную жалобу. Они потребовали, чтобы назначенную 105 статью УК РФ переквалифицировали со второй части на первую, иными словами, с особо жестокого убийства на простое убийство. Во втором случае предусмотрено более мягкое наказание — до шести лет тюрьмы.

Залесовы тоже написали апелляцию, требуя максимальный для несовершеннолетних срок наказания по данной статье — 10 лет лишения свободы.

«Почти три месяца прошло с момента оглашения приговора. И всё это время мы пребываем в напряжении, — сказала Юлия Залесова. — Мы не можем предугадать, какое решение примет областной суд.

Если назначат первую часть, то Марк проведёт в тюрьме не более 4,5 лет, поскольку 1,5 года он уже отсидел в СИЗО. А если его ещё потом выпустят по амнистии раньше срока, то получится, что он и наказания-то никакого не понесёт.

То, что убийство совершено с особой жестокостью, подтвердили все: и начальник следственного комитета России Александр Бастрыкин, и новосибирский начальник следствия Андрей Лелеко, и следователи первого отдела, и прокурор, и первомайский судья. Только Коньковы не согласны».

Напомним, что 28 августа 2015 года в доме новосибирского бизнесмена Игоря Конькова было обнаружено тело 16-летней Карины Залесовой со множественными ножевыми ранениями. В убийстве был обвинён сын бизнесмена, бывший друг девочки — 16-летний Марк Коньков. После того как судья Первомайского района Новосибирска отпустила его домой, неравнодушные активисты написали петицию, которая за несколько дней собрала более 70 тысяч подписей. В результате широкого общественного резонанса суд отправил подростка под арест.

В марте 2016 года Московский центр социальной и судебной психиатрии после психолого-психиатрической экспертизы признал Марка Конькова вменяемым и склонным к садизму. 31 октября Первомайский районный суд Новосибирска приговорил Марка Конькова к девяти годам лишения свободы.

В конце 2016 года неизвестные взломали группу памяти Карины Залесовой «ВКонтакте» и удалили собранную за полтора года информацию о ведении следствия. Активисты создали новую группу и пытаются восстановить прежнее сообщество, которое насчитывает около 7,5 тысяч подписчиков.