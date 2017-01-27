Саксофонист Новосибирской филармонии даст бесплатный концерт для посетителей ТРЦ

Саксофонист новосибирской филармонии Роман Сурняев выступит на главной сцене ТРЦ «Сибирский Молл», узнал корреспондент Сиб.фм 27 января из сообщения пресс-службы торгово-развлекательного центра.

Концерт, который будет совершенно бесплатным для зрителей, состоится 28 января на главной сцене ТРЦ и продлится в течение четырёх часов.

Роман Сурняев — один из лучших джазовых музыкантов Сибири, постоянный участник международных фестивалей, лауреат престижных музыкальных премий. Не так давно саксофонист был участником малого состава прославленного биг-бэнда Владимира Толкачёва, а сейчас руководит собственным джазовым квартетом.

Для гостей «Сибирского Молла» Роман Сурняев исполнит свои лучшие произведения. Концерт начнётся в 14:00.

Напомним, весной 2016 года аналитики компании Яндекс в связи с выходом приложения Яндекс.Радио на iPad выяснили, что пользователи из Новосибирска чаще выбирают для прослушивания музыку категорий «музыка мира», «лаунж» и «сентиментальная», а вот жители Красноярска выбирают «мрачное» и «пост-рок».