 

Первая солнечная энергоустановка запущена в Забайкалье

 27 января, 16:05
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Первая солнечная энергоустановка запущена в Забайкалье
Фото с сайта kemoblast.ru

Компания «Россети» совместно с группой компаний «Хевел» (совместное предприятие «Реновы» и «Роснано») запустили в Забайкальском крае первую для региона силовую установку, работающую на солнечной энергии, узнал корреспондент Сиб.фм 27 января из сообщения пресс-службы «Россетей».

Установка является гибридной и использует не только энергию солнца (120 киловатт), но и снабжена дизельным генератором (200 киловатт). Она появилась в селе Менза и предназначена для бесперебойного энергоснабжения трёх труднодоступных населённых пунктов. До сих пор эти посёлки снабжались энергией за счёт дизельного топлива; ожидается, что благодаря гибридной установке потребление топлива сократится с 250 тонн в год до 86 тонн. Это даст не только большую экономию бюджетных средств, но и приведёт к кратному снижению выбросов в атмосферу углекислого газа.

По словам главы региона Натальи Ждановой, запуск первой в Забайкалье солнечно-дизельной электростанции — пример успешного государственно-частного партнёрства.

«Без преувеличения, мы являемся участниками и свидетелями знакового и для нашего региона, и страны в целом события. Это первый объект солнечной генерации в Забайкальском крае <...> У нас в Забайкалье много солнца, при этом у нас много удалённых и труднодоступных территорий. Сегодня в стабильном и качественном энергоснабжении нуждаются 23 населённых пункта региона. Наша задача — полностью закрыть проблему обеспечения энергией этих поселений в течение ближайших трёх лет», — отметила губернатор.

Правительство региона планирует, что до конца этого года в забайкальских отдалённых посёлках появится ещё две солнечных электростанции. В «Россетях» отмечают, что установка в селе Менза стала пилотным проектом в рамках реализации федеральной программы по строительству по всей стране более 100 автономных гибридных энергоустановок в период до 2021 года.

Напомним, подобная солнечная электростанция в сентябре 2016 года начала работу в Усть-Канском районе Республики Алтай, и она стала уже третьей в регионе. По расчётам правительства республики, новая станция позволит сократить выброс углекислого газа в атмосферу на 4,5 тысячи тонн в год.

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