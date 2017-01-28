 

Испытания производимой в Красноярске баллистической ракеты «Сармат» пройдут в марте

 28 января, 19:44
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Испытания производимой в Красноярске баллистической ракеты «Сармат» пройдут в марте
Пуск ракеты «Воевода», фото с сайта defence.ru

Бросковые (лётные) испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которую производят в Красноярске на заводе «Красмаш» и которая должна прийти на смену ракете РС-20 «Воевода» (по классификации НАТО — «Сатана»), состоятся в марте, узнал корреспондент Сиб.фм 28 января из сообщения ТАСС.

Агентство ссылается на неназванный источник в российском оборонно-промышленном комплексе. Испытания должны состояться «до конца первого квартала текущего года, самое раннее — в марте». Ракету будут запускать с военного космодрома Плесецк, где для первых образцов уже готова шахта. Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.

«Сармат», как ожидается, сменит в Ракетных войсках стратегического назначения РФ ранее производимую в Украине тяжелую баллистическую ракету шахтного базирования РС-20 «Воевода». Полезная нагрузка новой жидкостной, двухступенчатой ракеты достигнет 10 тонн против примерно 8,75 тонны у предшественницы. В Минобороны сообщали, что запас мощности «Сармата» будет таков, что он сможет летать через оба полюса Земли, доставляя боезаряд в любую точку мира по непредсказуемой для потенциального противника траектории. Другие характеристики стратегического оружия засекречены.

Также ранее сообщалось, что прототип ракеты был готов осенью 2015 года, через год прошли успешные огневые испытания двигателей «Сармата». Командующий РВСН Сергей Каракаев заявлял, что новая ракета поступит на вооружение в 2019-2020 годах. Производство «Сармата» было налажено на АО «Красноярский машиностроительный завод», который пришлось модернизировать под новые задачи.

Напомним, в октябре 2016 года на «Красмаш» вновь возглавил Владимир Колмыков, руководивший предприятием с 2005 по 2015 годы, а затем перешедший на пост первого замгендиректора ФГУП «ЦНИИмаш». Как пояснял «Коммерсанту» гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров, на предприятии потребовалось «серьезное вмешательство», после того как Минобороны РФ сообщило, что существуют большие риски с выполнением стратегических заказов на заводе.

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