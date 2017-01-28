Распродажа со скидками до 70 % завершается в новосибирском ТРЦ «Сибирский Молл»

Традиционная зимняя распродажа завершается в новосибирском ТРЦ «Сибирский Молл» — обновить гардероб или спортивный инвентарь со скидками до 70 % можно только до конца января, узнал корреспондент Сиб.фм 28 января из сообщения пресс-службы ТРЦ.

Ретейлеры напоминают, что середина календарной зимы — наиболее удачное время для покупок обновок для холодного сезона, поскольку тёплые свитеры или лыжи ещё пригодятся в холодном феврале, однако цены на цены на эти товары сейчас особенно выгодны.

Так, например, сеть O’STIN продаёт трикотажные джемперы и пуловеры по 599 рублей вместо 1 399. Джинсы из магазина JeansTop, которые в начале зимы стоили 4 599 рублей, теперь можно купить за 3 499 р. А в магазине Incity при покупке двух вещей можно получить третью в подарок.

Не менее привлекательные скидки ждут покупателей и в других магазинах торгового центра. В «Сибирском Молле» можно найти самую разную одежду: от демократичных марок MODIS и FUNDAY до международных брендов LUHTA и Gerry Weber.

Во время зимней распродажи очень выгодно покупать зимнюю обувь: в ней вы успеете показаться и этой зимой, и на следующий год она будет выглядеть как новая. В «Сибирском Молле» — большой выбор обувных магазинов: можно найти демократичную обувь на каждый день в Kari или «Монро», особенно удобную — в Rieker, элегантную и стильную пару в Chester или Martin Bester.

В последнем, в частности, скидки достигают 60 %. Почти все зимние сапоги до конца января можно приобрести за полцены: например, обувь, стоившая 14 390 рублей, сейчас стоит всего 7 200 рублей.

Если вы давно хотели начать заниматься зимними видами спорта, в «Сибирском Молле» вы сможете осуществить свою мечту, существенно сэкономив. Например, в магазине «Чемпион» горные лыжи для новичков сейчас можно найти от 10 тысяч рублей, а сноуборды продаются по цене от 9 750 рублей.

В магазине Intersport можно найти удобную, тёплую и стильную одежду для занятий активными видами спорта. Лыжные брюки обойдутся в 2 990 рублей вместо 4 990, а тёплая куртка стоит всего 5 690 рублей при старой цене 9 490.

Напомним, в конце декабря 2016 года новосибирский стилист Вера Проскурова предложила посетительницам торговых центров зимний образ «городской нимфы» вместо «сибирячки в телогрейке». Модный эксперт назвала трендами этой зимы пастельные тёплые тона в одежде, обувь с крупным протектором и «сапоги-дутики».