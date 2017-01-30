Двенадцатилетняя школьница бесследно пропала в Кузбассе

Следственные органы Кемеровской области возбудили уголовное дело об убийстве в связи с пропажей 12-летней школьницы в Новокузнецке, узнал корреспондент Сиб.фм 30 января из сообщения регионального управления следственного комитета.

Девочка вышла из дома 26 января вечером и направилась в гости к своей старшей сестре, к дому которой надо было добираться автобусом. На конечной остановке сестра должна была её встретить, однако туда школьница так и не доехала. До настоящего времени её местонахождение не установлено.

После сообщения о пропаже девочки полиция незамедлительно организовала поиски, были привлечены сотрудники МЧС, служащие внутренних войск и волонтёры. Для расследования возможного преступления была создана специальная следственно-оперативная группа из наиболее опытных сотрудников СКР. Расследованию был придан статус особо важного.

«Работа ведётся в круглосуточном режиме. На причастность к совершению преступления уже проверено более 300 лиц. Допрашиваются свидетели, местные жители, одноклассники, учителя. Отрабатываются на причастность к преступлению ранее судимые лица <...> Из дома ребёнка изъят компьютер, проверяется круг общения девочки в соцсетях», — говорится в сообщении регионального управления СКР.

Правоохранители проводят осмотры подвалов, чердаков, подъездов жилых домов. Изучается автомобильная дорога, по которой должен был ехать автобус с девочкой, и прилегающая к ней обочина. Изъяты записи видеокамер наружного наблюдения по предполагаемому маршруту пропавшей.

Напомним, в сентябре 2016 года в селе Криводановка Новосибирской области пропала 12-летняя девочка, которая возвращалась из школы домой по просёлочной дороге. Вскоре её тело со следами сексуального насилия было обнаружено на берегу местного озера. По подозрению в преступлении был задержан 25-летний безработный житель Криводановки, которого очевидцы заметили рядом с тем местом, где было найдено тело школьницы.