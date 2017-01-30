Эко-программисты Красноярска посчитают деревья сибирской тайги со спутника

Учёные Красноярского научного центра создали систему «Енисейский меридиан» для мониторинга загрязнения лесов, рек и парков. С помощью спутников, беспилотников и спектрометров можно будет определить состав тайги, узнал 30 января корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Специалисты по экологической информатике разработали систему мониторинга лесов «Енисейский меридиан». Красноярский научный центр представил один из трёх крупных проектов на встрече с представителем Федерального агентства научных организаций.

Разработчики совместили в программе три вида научного мониторинга: из космоса, с самолёта и с земли со спектрометром. Использовать только спутниковое слежение неэффективно, утверждают эко-программисты.

«У любых космических средств наряду с большими возможностями есть и крупные недостатки. Поверхность Земли закрыта облачностью, есть и другие помехи — трудно получать и расшифровать „чистый“ сигнал », — подчеркнул доктор технических наук Красноярского научного центра СО РАН Анатолий Шевырногов.

Проект зондирования адаптирован к российским условиям, ранее учёные вынуждены были использовать в сибирской тайге методы слежения за экологией для африканских саванн. Также «Енисейский меридиан» предполагает создание спектральных библиотек, которые позволят определить породы деревьев.

Комплексное зондирование позволит исследовать состояние растительности и загрязнение внутренних водоёмов и рек. Функции изучения лесных пожаров могут быть интересны МЧС. Благодаря участию четырёх институтов СО РАН удалось привлечь дополнительное финансирование на проект.

Напомним, учёные Красноярска и Новосибирска выяснили, что точечная застройка создаёт собственный ветер внутри мегаполиса. Плотно застроенные районы мешают рассеиванию вредных примесей в воздухе городов, а также приводят к расслоению городского воздуха. Исследователи уверены, что роза городских ветров должна учитываться при планировании застройки, и предлагают внедрить новый подход в градостроительство.