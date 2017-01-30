 

Детский футбольный тренер в Кузбассе арестован по обвинению в педофилии

 30 января, 17:22
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Детский футбольный тренер в Кузбассе арестован по обвинению в педофилии
Фото с сайта tyt.by

Следственные органы Кемеровской области подозревают тренера детской футбольной команды в сексуальном насилии над пятерыми воспитанниками — психиатры диагностировали у мужчины педофилию, в настоящее время он находится под стражей, узнал корреспондент Сиб.фм 30 января из сообщения регионального управления СКР.

Установлено, что 47-летний подозреваемый работал в частной фирме менеджером и заодно на добровольной основе являлся тренером детской команды, созданной работниками компании для своих детей. По версии следствия, в период с мая 2015 по январь 2016 года мужчина совершал в отношении своих подопечных в возрасте от 10 до 12 лет преступления сексуального характера. Затем один из подростков рассказал о поведении тренера родителям, те обратились в правоохранительные органы.

«Примечательно, что в ходе расследования уголовного дела родители детей, которые посещали секцию, не хотели верить в причастность тренера к совершённому преступлению. Объясняя, что мужчина очень хорошо общался с подростками, быстро находил с ними общий язык и всегда благожелательно к ним относился. И только убедительные доказательства, собранные следствием, позволили предъявить мужчине обвинение, доказать его причастность к совершённым преступлениям», — сообщает СКР.

Провёденная психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления мужчина хроническим психическим расстройством не страдал, в полной мере осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. При этом ему поставлен диагноз «педофилия».

В отношении тренера было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», следствие на момент публикации завершено и материалы дела переданы в суд. Мужчине может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в Красноярском крае правоохранители проводят проверку в Ачинском кадетском корпусе, бывший воспитанник которого пожаловался на насильственные действия сексуального характера, которые, по его словам, были совершены штатным врачом учебного заведения.

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