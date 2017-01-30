Экс-глава новосибирского Технопарка предложил рецепт роста для Академпарка

Экс-директор Технопарка новосибирского Академгородка Дмитрий Верховод, покидая пост, рассказал, как способствовать росту Технопарка, узнал корреспондент Сиб.фм на пресс-конференции Дмитрия Верховода в ТАСС 30 января.

«Технопарк не просто хозяйство, а институт развития. С каждым годом он всё больше расширяется, — передаёт слова Дмитрия Верховода с пресс-конференции корреспондент Сиб.фм. — Площади компаний-резидентов больше площадей в активе акционерного общества. Чтобы Технопарк функционировал эффективно, я предлагаю увеличить совет директоров до 13 человек. Совет должен включать четырёх представителей науки, пять — от компаний-резидентов, четырёх — от власти».



Дмитрий Верховод рассказал Сиб.фм, как в Академпарке отсеивают «лабуду»

В 2016 году Академпарк насчитывал 342 компании-резидента, из них — 129 компаний бизнес-инкубатора. Суммарная выручка от продаж продукции компаний-резидентов составила 22,6 млрд рублей. За год резиденты Академпарка реализовали 874 проекта, в том числе резиденты бизнес-инкубатора — 154.

Академпарк за период с 2010 по 2016 годы заплатил налоги в размере 4,217 млрд рублей, 2,4 млрд рублей — в областной бюджет, что свидетельствует о том, что Академпарк вернул в бюджет в 1,5 раза больше затрат на его создание.

В октябре 2016 года губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сделал заявление об отставке директора Технопарка новосибирского Академгородка. Губернатор мотивировал решение тем, что «назрела необходимость перенастроить работу Технопарка в отношениях с Сибирским отделением РАН, с университетом, с депутатским корпусом». В начале декабря 2016 года правительство области назначило нового генерального директора Академпарка — им стал бывший чиновник Владимир Никонов.

С 2005 года Дмитрий Верховод занимал должности управляющего делами СО РАН и генерального директора ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка».

Напомним, что новосибирский Академпарк стал самым крупным и производительным предприятием Новосибирской области в 2015 году.