В Новосибирске подвели итоги VII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь, в которой победили три проекта из Красноярска, а «маркетолог-арестант» Дмитрий Петров удостоился звания «Мастер» коммуникаций, рассказал корреспонденту Сиб.фм исполнительный директор премии Егор Егошин 30 января.

Финал Региональной премии провели 28 января в Новосибирске. 61 проект принял участие в «Серебряном Лучнике», в шорт-лист вошло 20 проектов из 10 городов Сибири: Красноярска, Омска, Кемерова, Новосибирска, Томска, Иркутска, Барнаула, Братска, Железногорска и Улан-Удэ. Жюри оценивали проекты в шести номинациях на публичной защите участников.

Особенностью нынешнего «Серебряного Лучника» стал новый формат номинации «Мастер» — для тех, кто реализует значимые для отрасли проекты, развивает коммуникации и является экспертом в сфере PR. В онлайн-голосовании за «Мастера» были выдвинуты 11 кандидатур из Новосибирска, Красноярска, Омска и Кемерова. Два лидера голосования выступили публично с речью на финальной церемонии «Серебряного Лучника». По итогам «Мастером» коммуникаций Сибири был признан консультант в сфере маркетинга и PR Дмитрий Петров из Новосибирска.

«Я думаю, основной месседж этого выбора: не стоит вам сажать пиарщиков! — прокомментировал корреспонденту Сиб.фм Дмитрий Петров. — Ну, а если серьёзно, то это способность профсообщества оценить то, что сделал в экстремальных условиях их коллега. Это само по себе дорогого стоит. Что же я сделал? Если коротко, то вытащил себя за волосы (которых нет!), как барон Мюнхгаузен из болота. Вместе с конём».

Успех Дмитрия Петрова прокомментировала директор агентства бренд-коммуникаций «Завод» Анастасия Шастина на своей странице в Facebook:

«Только Петров мог отсидеть весь 2016 год в СИЗО (и ещё два до этого), не иметь ни одного реального клиента и ни одного реального проекта и отхватить премию в области PR в номинации „Мастер“».

«Я рада, что училась у лучших! Речь (Дмитрия Петрова — прим. Сиб.фм) была мощной и действительно про связи с общественностью, действительно про коммуникации. Желаю „Серебряному Лучнику“ развить эту номинацию в обмен мнениями об отрасли. Это эффектная точка и возможность за деревьями увидеть лес», — подчеркнула Шастина.

Ольга Солодилова из Красноярска с научно-популярной программой «Крылатый металл» стала обладателем Гран-при, в результате чего автоматически попала в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник». Солодиловой предстоит защищать проект уже на национальном уровне. Кроме того, её проект победил в номинации «Корпоративные коммуникации».

Лучшим в «Маркетинговых коммуникациях» жюри признали проект «Кинопоказ Good Line» Анны Кузьминой из Кемерова. Специальный проект издательского дома «Коммерсантъ Красноярск» и Олеси Гуриной «Год живописи» взял приз в номинации «Корпоративная социальная ответственность». В «Продвижении государственных и общественных программ» равных не было Омской региональной премии «Народный герой», автором которой выступил Максим Концедалов. Приз в номинации «Развитие и продвижение территорий» получил проект «Фестиваль еды и напитков Рестодэй» Руслана Токмакова из Красноярска.

Генеральным партнёром премии третий раз подряд выступила горно-металлургическая компания «Норильский никель».

Напомним, что в январе 2015 года основатель «Серебряного Лучника» прочитал лекцию о PR на церемонии в Новосибирске.