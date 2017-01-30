Новосибирский школьник стал лучшим гимнастом ума в Сибири

Чемпионат по ментальной арифметике в Новосибирске привлёк более 270 детей — девятилетний победитель решил 150 примеров за восемь минут, узнал 30 января корреспондент Сиб.фм из сообщения детского центра «Эйн Штейн».

Ученик новосибирской школы стал абсолютным чемпионом Сибири по ментальной арифметике второй год подряд. Региональный этап международных соревнований UCMAS собрал более 270 детей и подростков из Новосибирска, Новокузнецка, Бердска, Сургута и других городов.

Девятилетний Артём Баловнев письменно решил 150 примеров из 200 за восемь минут, показав лучший результат. Второй этап состоял в решении задач на слух за три секунды. На третьем этапе дети делали то же самое, но задачи диктовались на английском языке.

Методика UCMAS построена на обучении сложению, вычитанию, умножению, делению и извлечению квадратного корня с помощью счёт-абакуса, затем школьники переходят к решению задач в уме. Вместо обычного счёта дети используют фотографическую память и «проговаривают» числа. По данным исследования учёных Калифорнийского университета и Массачусетского технологического института, дети с навыками ментальной арифметики превзошли калифорнийских студентов в решении математических задач в отвлекающей обстановке. В странах Азии и Америки ментальную арифметику также используют как гимнастику для ума при профилактике болезни Альцгеймера и старческого слабоумия.

Напомним, «Учёные будущего» нашли одного из лучших юных физиков России в Новосибирской области. Ученик школы № 93 в Барабинске прошёл в суперфинал конкурса научно-инженерных работ с исследованием создания искусственной мышцы и её свойств. Жюри присудило Кириллу Семенченко победу в секции «Физика и биофизика», его товарищ по школе Максим Туленинов получил почётную грамоту жюри за исследование «Бесконтактный способ измерения толщины прозрачных тел».