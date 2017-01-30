 

Пожарные потушили корабль в Новосибирске

 30 января, 13:55
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Пожарные потушили корабль в Новосибирске
Фото с сайта neprofessional.livejournal.com

Новосибирские пожарные ликвидировали возгорание на корабле, который расположен в акватории Обского моря, узнал корреспондент Сиб.фм от начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павла Винакова 30 января.

Пожар вспыхнул утром 30 января в бане, расположенной в одном из трюмов списанного несколько лет назад теплохода «Чумикан». Сейчас он находится на берегу Обского водохранилища на улице Русской, 42б. Семь лет назад списанный корабль приобрёл житель Новосибирска. Он выложил в трюме кирпичную печку, оборудовал баню с парилкой и обустроил комнаты отдыха.

По словам Винакова, о происшествии в пожарную охрану сообщили около 8 часов утра. На место выехали две автоцистерны из пожарно-спасательной части Советского района Новосибирска. Машины пожарным пришлось оставить на берегу, поскольку подобраться к кораблю можно было только по пирсу и трапу. Пожарные с берега от автоцистерн протянули два пожарных рукава на расстояние около 120 метров. В 9:28 пожар был полностью потушен.

«Для проведения разведки первыми в трюм корабля спустились пять человек из газодымозащитной службы, — рассказал Павел Винаков. — Высота лестницы, ведущей в трюм, составляла почти два метра. На такой глубине, в условиях плотного задымления и сложной планировки пожарным было сложно обнаружить очаг возгорания».

Как стало известно, в парилке, в месте соприкосновения печной трубы с деревянными конструкциями перекрытия горел потолок, который был обшит рейкой «вагонкой». Печь владелец бани затопил в накануне, 29 явнаря, в 5 часов утра, чтобы попариться в бане с друзьями.

Начальник дежурного караула Николай Смирнов отметил, что сложности тушения пожара составляла морозная минусовая температура, плохая видимость в условиях плотного задымления и сложная планировка корабля. По предварительной версии инспектора пожарного надзора Наиля Михалёва, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи в бане. Печь топилась длительное время, а на трубе отсутствовал теплоизоляционный лист. Деревянный потолок загорелся от раскалённого дымохода.

Напомним, что в августе 2013 года в Новосибирске случился пожар в трёхэтажной деревянной сауне «Тридевятое царство». Огонь повредил все три этажа.

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