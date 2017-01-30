Прокуратура предложила найти «Майн Кампф» в школьных библиотеках Томской области

Директорам семи школьных библиотек в томских сёлах предложили обновить списки экстремистской литературы и провести ревизию книжных фондов. Ранее местные прокуроры остановили продажу книги Адольфа Гитлера в социальной сети «ВКонтакте» через суд, узнал 30 января корреспондент Сиб.фм в прокуратуре Томской области.

Директора семи сельских школ Чаинского района Томской области получили распоряжения искать экстремистскую литературу среди книг в школьных библиотеках. Проверка местной прокуратуры прошла в декабре 2016 года. Предметом внимания ведомства стало требование о наличии актуальных списков запрещённых материалов в школах.

«Директора школ говорили, что контролируют наличие экстремистской литературы в школьных библиотеках. Однако не во всех школах были актуальные списки информации запрещённых материалов, некоторые не сверяют свои фонды со списками на сайте Министерства юстиции», — рассказал Сиб.фм заместитель прокурора Чаинского района Томской области Александр Морозов.

Проверка проводилась на плановой основе, уточнили в ведомстве. На момент проведения проверки в список печатных экстремистских материалов внесли книгу Юрия Борца «Борьба с двуглавой гидрой» и антисемитские лекции Владимира Истархова, выяснил корреспондент Сиб.фм на сайте информационно-аналитического центра «Сова».

Пока фактов обнаружения экстремистских материалов в школьных библиотеках не было, уточнил Александр Морозов. Притом последний успех местных прокуроров в борьбе с разжиганием межнациональной розни достигнут в декабре 2016 года. Служители закона нашли в социальной сети «ВКонтакте» сообщество с фотографиями и символикой фашистских лидеров, также свободно продавалась запрещённая биография Гитлера «Майн Кампф». Суд удовлетворил обращение прокуратуры и заблокировал группу.

Напомним, отличника школы осудили в Забайкалье за экстремизм в соцсетях. Следователи направили в суд дело 17-летнего ученика школы Балейского района. По версии следствия, молодой человек создал страницу, а затем сообщество в социальной сети «ВКонтакте», где призывал к расовой ненависти и вражде. Также он использовал поддельную страницу для комментариев, оскорбительных по национальному признаку. Новость об этом шокировала преподавателей школы и бабушку мальчика.