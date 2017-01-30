Сергей Жуков из группы «Руки вверх!» проехал зайцем на трамвае № 13 в Новосибирске

В Новосибирске фотограф Владимир Сараев устроил фотосессию лидеру группы «Руки вверх!» Сергею Жукову и его брату Михаилу в трамвае № 13, в котором скоро разместится выставка с этими фотографиями, узнал корреспондент Сиб.фм у самого фотографа 30 января.

Фотосессию для звёзд российской эстрады Сергея и Михаила Жуковых Владимир Сараев сделал в мае 2015 года. Ранее фотограф неоднократно устраивал фотосессии для солиста группы «Руки вверх!». Снимки из 13-го трамвая украсили обложку нового альбома братьев Жуковых «Засыпай».

В феврале 2017 года Владимир Сараев решил устроить в трамвае № 13 фотовыставку, в которой будет представлена вся фотосессия с Жуковыми. Фотограф получил предварительное согласие от «Горэлектротранспорта». В скором времени один из вагонов трамвая будет украшен фотографиями.

«В 2015 году Жуковы как раз приезжали с концертом в Новосибирск, — рассказал Сараев корреспонденту Сиб.фм. — Мы подумали о том, что неплохо было бы устроить фотосессию. Сергей предложил сделать обложку для альбома, который должен был вот-вот выйти. Мы изначально планировали сделать что-то такое оригинальное и красивое. Сергей до выхода альбома рассказывал, что у него „глубокие“ тексты к песням. Если раньше у группы „Руки вверх!“ преобладали танцевальные хиты, то сейчас более лиричная музыка. И фотографии должны передавать это самое „глубокое“ настроение. Буквально перед приездом Жуковых я подумал: а почему бы не сделать фото в общественном транспорте? И, конечно же, в качестве романтичного транспорта мы выбрали трамвай».

По словам Владимира Сараева, времени на предварительную договорённость о съёмке в пустом транспорте не было. Съёмочной группе пришлось работать в условиях реального времени оживлённого мегаполиса. На остановке дожидались нужного трамвая (новые не подходили под ореол романтики), большой группой забирались в него и устраивали фотосъёмку. Стартовали с остановки «Швейная фабрика».

«Люди нам особо не мешали. На остановках мало кто узнавал знаменитостей, — пояснил Владимир Сараев. — В трамвае узнавали чаще, но проблем не создавали. Некоторых пассажиров мы просили пересесть, потому что они попадали в кадр. Или здесь свет лучше, чем там. Нам очень повезло, что в этот день было не людно. Каюсь, иногда, захваченные творческим процессом (а мы покатались в нескольких трамваях) забывали заплатить за проезд. Но одна кондукторша оказалась матёрой: «Сначала оплатите проезд, а потом делайте, что хотите».

В основном съёмочная группа двигалась по маршруту «Речной вокзал — Депутатская». Фотограф пояснил, что трамвай № 13 специально не выбирали. Он попался случайно.

«Но случайности не случайны, — сказал Сараев. — Фотография этого трамвая вошла на заднюю обложку диска. Поэтому фотовыставку я хочу устроить именно в трамвае № 13. Скоро будет. Ждите».

Напомним, что в ноябре 2016 года женщины-кондукторы трамвая № 13 переживали за проигрыш Хиллари Клинтон в президентской гонке США, после чего предложили ей должность кондуктора, официальное трудоустройство и соцпакет в Новосибирске. Кстати, ещё в ноябре 2015 года трамвай № 13 завёл аккаунт в соцсети Twitter.