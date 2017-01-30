Телефонного террориста наказали за «минирование» железной дороги в Бурятии

Суд вынес приговор 52-летнему жителю Заиграевского района Республики Бурятия за ложный вызов о готовящемся взрыве вблизи посёлка Сосновый бор, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Республики Бурятии 30 января.

По информации следствия, 18 октября 2016 года 52-летний житель СНТ «Лесник», находясь в состоянии алкогольной опьянения, позвонил с мобильного телефона на экстренный телефон 102. Он сообщил дежурному полиции о том, что готовится взорвать железнодорожные пути вблизи посёлка Сосновый бор. Через некоторое время он позвонил ещё раз и подтвердил свои намерения. Оперативники вычислили местонахождение звонившего и задержали его.

«В связи с сообщением о готовящемся взрыве были проведены специальные мероприятия, направленные на ликвидацию проявлений терроризма и минимизацию его последствий, — сообщили в пресс-службе. — Это повлекло расходы, необходимые для работы специальных служб, принимавших участие в мероприятиях, которые составили свыше 23 тысяч рублей».

Заиграевский суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий»). Ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов. Также мужчина возместит ущерб, причинённый федеральному бюджету, в размере 23 436 рублей.

Напомним, что в октябре 2014 года диспетчер МЧС из Новосибирска помогла задержать телефонного террориста, проговорив с ним полчаса. Звонивший сообщил о заложенной бомбе в одном из крупных торговых центров, но вызвал у диспетчера подозрения. Пока она разговаривала с ним по телефону, специалисты устанавливали координаты его места нахождения.