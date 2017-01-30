Томский экстремал прыгнул с парашютом с 17-го этажа

Неизвестный томский экстремал совершил прыжок с парашютом с высоты 17-этажного здания, узнал корреспондент Сиб.фм 30 января из сообщения агентства «Интерфакс-Сибирь».

Местом для выполнения трюка парашютист выбрал высотку на улице Сибирской в Томске. Прыжок состоялся 28 января, совершенно случайно его запечатлел видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля. В ролике, опубликованном на портале YouTube, видно, как экстремал сначала свесил с крыши парашют на несколько метров вниз, а затем прыгнул сам. Примерно на высоте 12-13 этажа парашют раскрывается и замедляет падение уже пролетевшего ниже человека.

Автор видео Егор Савко рассказал журналистам, что прыжок парашютиста с крыши дома не заставил проезжавших поблизости автомобилистов остановиться — томичи отреагировали на произошедшее как на само собой разумеющееся событие.

Насколько успешно прошло приземление экстремала, осталось неизвестно, в комментариях к видео пользователи соцсетей отмечают, что риск для жизни и здоровья парашютиста был крайне велик.

Напомним, в октябре 2016 года спортсмен из Барнаула Константин Глухарев прошёл по стропе, натянутой между двумя шестнадцатиэтажными зданиями. Экстремал преодолел расстояние в 30 метров на высоте около 60 метров — без срывов не обошлось, но спортсмена спасла страховка.