Учёные нашли связь между незамерзающим Енисеем и «чёрным небом» над Красноярском

Новосибирские и голландские учёные выяснили, как незамерзающий в самые сильные морозы Енисей влияет на концентрацию вредных примесей в воздухе над Красноярском — с результатами исследования корреспондент Сиб.фм ознакомился 30 января, они были опубликованы газетой «Наука в Сибири» (издание СО РАН).

Анализ экологической ситуации в самом восточном миллионнике России проводили специалисты новосибирского Института теплофизики имени С. Кутателадзе и их коллеги из Делфтского технического университета (Голландия). По оценке исследователей, накопление вредных примесей над Красноярском может быть связано с неравномерным нагревом воздушных масс, обусловленным, в свою очередь, большой разницей температур между незамерзающим Енисеем и окружающим пространством.

Результаты моделирования температурных процессов показали, что над «тёплым» Енисеем возникает восходящее течение — атмосфера над рекой устремляется вверх, увлекая за собой воздух с правого и левого берегов города. Однако на высоте примерно в километр поднимающуюся массу встречает слой инверсии, который не позволяет воздуху продолжать движение вверх. Начинает действовать отрицательная сила плавучести, воздух перемещается горизонтально, а потом и вовсе уходит вниз.

В результате такого кругового движения образуются области, в которых перемещения воздушных масс нет вообще, где концентрируются и накапливаются вредные выбросы. Исследователи подчёркивают, что такая ситуация происходит только при полном отсутствии какого-либо ветра — в противном потоки воздуха всё-таки уходят из города, унося выбросы предприятий и автотранспорта.

Температурные инверсии довольно часто наблюдаются в Красноярске: примерно две трети всего времени в течение года. И это очень неблагоприятная ситуация для накопления примесей в атмосфере. При этом из-за разницы «нагрева» города в течение суток возникающие движения воздушных масс сносят вредные примеси со всей территории Красноярска к его центру крупными вихрями — вращающимися горизонтальными «трубками» воздуха около километра в диаметре и до десяти километров в длину.

«Мы рассматриваем ещё один интересный вопрос: попадая в область восходящего течения, эти вихри разворачиваются вверх и формируют уже вертикальные потоки, напоминающие торнадо, только гораздо более слабые, при этом несколько горизонтальных вихрей могут объединяться в один вертикальный. Это явление также влияет на распространение вредных примесей и водяного пара, делая их более неоднородными», — уточняет Хребтов.

По его мнению, состоявшееся исследование принесло результаты как фундаментального, так и прикладного значения. Во-первых, оно помогло понять причины негативной экологической ситуации в Красноярске, где власти несколько месяцев в году вынуждены объявлять так называемый режим «чёрного неба» и требовать от предприятий временно снижать выбросы в условиях безветрия. Во-вторых, собраны важные данные о системе перемещения воздуха в сибирском мегаполисе с незамерзающей рекой.

«В далёком-далёком будущем, предположим, мы сможем создать условия для генерации таких вихрей и использовать их для получения электроэнергии. Но на сегодняшнем этапе мы должны разобраться, как они образуются. Это „горячая“ тема для исследователей, занимающихся атмосферными явлениями», — уверен Михаил Хребтов.

Напомним, ранее новосибирские и красноярские метеорологи доказали, что районы плотной застройки в Красноярске создают собственный ветер и увеличивают количество безветренных дней втрое. Эксперты создали карту городских ветров, чтобы предсказать загрязнённость воздуха в городе.