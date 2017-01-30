Компания проанализировала количество прослушиваний плейлистов в мобильном приложении МТС Music российскими пользователями в 2016 году, узнал 30 января корреспондент Сиб.фм в пресс-службе МТС.

Приложения для прослушивания музыки с помощью телефона в последнее время становятся всё актуальнее. МТС Music позволяет прослушивать более 20 миллионов треков бесплатно и без ограничений и даёт возможность пользователям составлять собственные плейлисты. Но всё же популярностью у абонентов пользуются тематические музыкальные подборки. Делать их помогает технический партнёр компании — «Яндекс».

6072 пользователя из 9 735 оценили МТС Music на пять звёзд в Google Play Маркет. 1 399 — на четыре

Пятёрку лидеров среди тематических музыкальных подборок в приложении МТС Music по всей России составили: «Плейлист для бега», «Сегодня на радио. Подборки с хитами радиостанций (обновляется каждый день)», «300 главных хитов альтернативного рока», «Русские караоке-хиты» и «Плейлист для весенней уборки».

В Новосибирске пользователям нравится подпевать исполнителям, поэтому чаще всего они слушали русские караоке-хиты. Жители Москвы предпочли плейлист для бега. В Санкт-Петербурге любят энергичные танцевальные треки, поэтому лидером стал «Плейлист для летней вечеринки». Пользователи Казани чаще выбирали подборки с популярными треками месяца, а во Владивостоке — с рок-композициями.

Напомним, в 2016 году житель Новосибирска прослушал песни группы Radiohead 25 212 раз за год.