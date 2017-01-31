 

Больше половины заимствований нашли в диссертации вице-мэра Новосибирска

 31 января, 13:11
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Больше половины заимствований нашли в диссертации вице-мэра Новосибирска
Фото с официального сайта Новосибирска

Научное сообщество заподозрило первого вице-мэра Новосибирска Геннадия Захарова в списывании диссертации — более половины работы заимствовано у замдиректора института экономики Поволжского университета сервиса, узнал 31 января корреспондент Сиб.фм из сообщения «Диссернета».

Эксперты по антиплагиату нашли более 100 скопированных страниц в диссертации Геннадия Захарова «Формирование системы управления рисками в сфере услуг». Защита диссертации состоялась 5 июня 2008 года в Сибирском институте потребительской кооперации (СибУПК) при участии экспертов Новосибирского университета экономики и управления (НГУЭУ) в составе диссертационного совета.

«Диссернет» обнаружил заимствования из работы Ирины Соколовой «Управление предпринимательскими рисками на предприятиях сферы услуг» от 2005 года. Эксперты обнаружили искажение фактов на страницах 46-48, 127, 133: данные по 2000 год ложно выдаются за данные по 2002 год, 2001 заменён на 2003 и так далее. Также на страницах 95-96, 138 данные «ООО Дом мод» выдаются за данные «ООО Элитар».

«С момента защиты кандидатской диссертации прошло почти 10 лет. Всё это время работа находилась в свободном доступе, она прошла все стадии защиты и была одобрена ВАК — Высшей аттестационной комиссией», — прокомментировал Геннадий Захаров через пресс-секретаря мэра Новосибирска Артёма Роговского.

На момент защиты диссертации с заимствованиями Геннадий Захаров работал главой администрации Центрального района Новосибирска, а с 2010 по 2012 год был назначен главой Новосибирского района в регионе. Затем Захаров перешёл в аппарат полпреда президента РФ по Сибирскому федеральному округу, а в 2016 году был назначен первым вице-мэром Новосибирска. В ведении чиновника находится работа с общественными организациями, промышленностью и бизнесом, ведомствами и кадровая работа. Ирина Соколова сейчас работает заместителем директора института экономики Поволжского государственного университета сервиса.

В сентябре 2016 года аналитики «Диссернета» заподозрили в списывании докторской диссертации директора новосибирского Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александра Шиплюка. В диссертации от 2005 года «Развитие возмущений и управление пограничными слоями при гиперзвуковых скоростях» почти половина из 290 страниц содержит заимствования.

Напомним, «Диссернет» заподозрил в списывании диссертаций прокурора Кемеровской области Павла Бухтоярова, директора «Алтайлеса» Владимира Чуканова, забайкальского депутата Вячеслава Ушакова и трёх новосибирских чиновников — Юрия Зозулю, Владимира Иванова и Наталью Ярославцеву. Также сообщалось, что в список неблагонадёжных учебных заведений, по версии «Диссеропедии», попали два сибирских вуза.

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