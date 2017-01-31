 

Девушка в инвалидной коляске искупалась в проруби в Новосибирске

 31 января, 17:03
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Девушка в инвалидной коляске искупалась в проруби в Новосибирске
Фотографии предоставлены Александром Орловым

Получившая два с половиной года назад перелом позвоночника 26-летняя Дарья Пономарёва из Новосибирска искупалась в 25-градусный мороз в проруби, чтобы перезапустить организм, рассказал корреспонденту Сиб.фм 31 января Александр Орлов, помогавший ей.

Новосибирский экстремал Александр Орлов помог осуществить девушке, прикованной к инвалидной коляске, её давнюю мечту — искупаться в проруби. Орлов известен в Новосибирске тем, что поднимал на параплане в воздух людей в инвалидных креслах. Одной из первых, кто решился на рискованный эксперимент, стала Дарья Пономарёва. Она хотела избавиться от боязни высоты, которая появилась после падения со скалы.

Дарья Пономарёва получила перелом позвоночника 2,5 года назад в результате падения со скалы на Алтае. Врачи, по словам девушки, были уверены, что она не сможет даже сидеть.

«Как видите, я нормально сижу. Но я хочу ходить, бегать! — поделилась с корреспондентом Сиб.фм Пономарёва. — В процессе реабилитации я много читала про то, что если организм помещать в экстремальные ситуации, он может включить свои дополнительные резервы. Таким образом „перезапустится“. Это мне и нужно. Полёт на параплане, купание в проруби — первые шаги к цели».

Купель выбрали на берегу озера неподалёку от Горского жилмассива — с деревянной лестницей. 28 января в сопровождении журналистов Орлов с Пономарёвой совершили погружение в прорубь. Мороз достигал —25 °С.


Как девушка в инвалидном кресле впервые в Новосибирске летала на параплане

«Это исключительно её идея. После полёта мы не встречались, просто общались во „ВКонтакте“, — сказал Александр Орлов. — И с месяц назад, увидев у меня на странице фотографии из проруби, где я погружал новичков, Даша мне написала, что тоже давно мечтает о проруби, и попросила её погрузить. Первоначально я хотел её опустить прямо в кресле, сидя, сделав конструкцию типа небольшой кран-балки. Начал рисовать конструкцию и понял, что всё получается достаточно трудоёмко. Ради одного погружения нет смысла городить огород. Решил опустить просто на руках. Мы искали прорубь со ступеньками, чтобы было удобно спускаться в воду с Дашей на руках. В итоге всё получилось».

Орлов отметил, что девушка проявила завидную выдержку. Во время погружения с помощью прочного ремня Орлова и Пономарёву страховали с суши.

«Что я почувствовала? Прилив сил! Страшно не было совсем, — рассказала девушка. — После того, как окунулась, захотелось бегать! Все думали, что я буду мёрзнуть, заболею. Но я ни капли не мёрзла, мне было хорошо!»

Напомним, что в сентябре 2016 года Александр Орлов устроил в Новосибирске первый публичный полёт на параплане человека в инвалидной коляске.

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