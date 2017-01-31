 

Федерация бобслея отстранила за допинг чемпиона Олимпиады-2014 из Красноярска

 31 января, 18:30
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Федерация бобслея отстранила за допинг чемпиона Олимпиады-2014 из Красноярска
Дмитрий Труненков, фото с сайта bolshoisport.ru

Федерация бобслея России дисквалифицировала за употребление допинга чемпиона олимпийских игр в Сочи красноярского бобслеиста Дмитрий Труненкова: ему на четыре года запрещено участвовать в соревнованиях, хотя ещё полгода назад он ушёл из спорта, возглавив «Юнармию», узнал корреспондент Сиб.фм 31 января из сообщения на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Уточняется, что решение об отстранении бывшего спортсмена от соревнований было принято сначала Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА, а затем и Федерацией бобслея. В сообщении также сказано, что причиной дисквалификации Труненкова стало нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил «Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена».

Когда была взята проба, в которой обнаружены запрещённые препараты, не сообщается. Срок дисквалификации Труненкова будет исчисляться с 19 апреля 2016 года. Примечательно, что эта дата совпадает с днём рождения 32-летнего бывшего спортсмена.

Стоит отметить, что Дмитрий Труненков в мае 2016 года возглавил главный штаб всероссийского патриотического движения «Юнармия», курируемого Минобороны РФ. В августе 2016 года он публично заявил о своём уходе из спорта.

На сообщение РУСАДА уже отреагировал бывший коллега Труненкова по олимпийской бобслейной четвёрке, а ныне президент Федерации бобслея Александр Зубков.

«Мы очень огорчены тем, что бобслеист Дмитрий Труненков нарушил антидопинговые правила, и будем разбираться, как это произошло. Нарушение случилось ещё до того, как я стал президентом федерации, поэтому на большинство вопросов должно дать ответы прошлое руководство организации», — цитирует слова Зубкова ТАСС.

Напомним, в декабре 2016 года серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи омская биатлонистка Яна Романова заявила, что её не должны были снимать с соревнований по обвинению в подмене допинговых проб. Об отстранении Романовой Международный союз биатлонистов сообщил после того, как состоялся доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), которая обнаружила наличие царапин на ёмкостях с пробами ряда российских спортсменов, что, по мнению чиновников агентства, свидетельствует об их вскрытии и подмене.

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