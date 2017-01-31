Омский ребёнок попал под детский поезд и получил 116 тысяч рублей компенсации

Владелец детского поезда заплатит 116 тысяч рублей за сбитого на парковке ТЦ «Континент» ребёнка по решению Омского суда. Семилетний мальчик получил ушибы и переломы средней тяжести, узнал 31 января корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Омской области.

Первоклассник попал под детский паровозик на парковке возле торгового центра «Континент» 4 июня 2016 года. Семилетний мальчик получил травмы средней степени тяжести, согласно заключению экспертов в деле.

Водителя детского поезда признали виновным в нарушении ПДД с причинением вреда средней тяжести. Мужчина выплатил штраф в 1,5 тысячи рублей по части 2 статьи 12.30 КоАП РФ.

Родители пострадавшего ребёнка добились компенсации морального вреда через полгода. Кировский районный суд Омска постановил взыскать 116 тысяч рублей с индивидуального предпринимателя, ещё 2 тысячи рублей заплатит водитель паровоза.

Напомним, благотворительный фонд уволил няню за привязанного к кровати ребёнка в Новосибирске. Сотрудница благотворительного фонда лейкопластырем привязала запястья рук ребёнка к спинке кровати и ушла с работы раньше времени, установили следователи.

Годовалый мальчик провёл в таком положении почти два часа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей воспитателя и жестокое обращение». Через несколько дней главврач больницы уволилась.