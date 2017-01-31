 

Омский студент получил уголовную судимость за посты в интернете

 31 января, 15:44
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Омский студент получил уголовную судимость за посты в интернете
Фото с сайта aktobetimes.kz

Студент одного из вузов Омска признан судом виновным в экстремистских высказываниях в социальных сетях, в качестве наказания ему предстоит провести 130 часов на обязательных работах, узнал корреспондент Сиб.фм 31 января из сообщения регионального управления следственного комитета.

«Следствием и судом установлено, что молодой человек в социальной сети „ВКонтакте“ размещал под псевдонимом комментарии, унижающие человеческое достоинство по признаку расы, национальности, языка, религиозной принадлежности и происхождения», — говорится в сообщении.

В отношении 24-летнего молодого человека было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, совершённые публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей». Во время расследования студент признал свою вину, раскаялся в содеянном и удалил противозаконные записи. Тем не менее в отношении него был вынесен обвинительный судебный приговор.

Напомним, в конце января директорам семи школьных библиотек в сёлах Томской области предложили обновить списки экстремистской литературы и провести ревизию книжных фондов. Ранее местные прокуроры остановили продажу книги Адольфа Гитлера в социальной сети «ВКонтакте» через суд.

«Директора школ говорили, что контролируют наличие экстремистской литературы в школьных библиотеках. Однако не во всех школах были актуальные списки информации запрещённых материалов, некоторые не сверяют свои фонды со списками на сайте Министерства юстиции», — рассказал Сиб.фм заместитель прокурора Чаинского района Томской области Александр Морозов.

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