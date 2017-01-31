Томская прокуратура вернула потребителям 457 млн рублей платы за свет

Прокурор потребовал от администрации Томской области снизить тариф на электричество, чтобы вернуть потребителям почти полмиллиарда рублей в 2017 году. Проверка ведомства нашла завышенный тариф после проверки ПАО «Томская энергосбытовая компания», узнал 31 января корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Томской области.

Томские энергетики вернут потребителям 457 млн рублей за электроэнергию по требованию прокуратуры. Областной прокурор потребовал от регионального департамента тарифного регулирования снизить необходимую валовую выручку ПАО «Томская энергосбытовая компания».

«Томскэнергосбыт» необоснованно заработал почти полмиллиарда рублей в 2014-2015 году, согласно данным прокуратуры. Ранее энергетическая компания обосновала повышение тарифа на электроэнергию необходимыми затратами. Притом проверка показала, что необходимые затраты фактически меньше заявленных на 457 млн рублей. Для этого пришлось проверить материалы статистической и бухгалтерской отчётности организации.

Необоснованные расходы регулируемой организации должны исключить из тарифа на следующий период регулирования, согласно положениям статьи 23 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и постановлению Правительства РФ об основах ценообразования в области тарифов по электроэнергетике.

Тариф на услуги «Томскэнергосбыта» был уменьшен на сумму 457 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре. Всего ПАО «Томская энергосбытовая компания» обслуживает более 420 тысяч людей и организаций и является крупнейшим поставщиком электроэнергии в области. По данным официального сайта организации компания входит в крупнейший холдинг поставщиков электричества России — ПАО «Интер РАО».

Томская компания необоснованно завысила тариф в 2014 году, по данным прокуратуры. По итогам этого года ПАО «Томскэнергосбыт» занял первое место в конкурсе «Лучшая энергосбытовая компания — гарантирующий поставщик Группы «Интер РАО». Томская энергосбытовая компания стала победителем конкурса «Лучший энергосбыт РФ — 2014» сразу в двух номинациях —"Энергосбытовая компания с самым широким спектром услуг" и «Наиболее информационно открытая компания».

Напомним, правительство Новосибирской области приняло решение о повышении тарифа на услуги ЖКХ на 15%. Это вызвало широкое недовольство жителей Новосибирска, городские депутаты даже предрекали социальный взрыв и беспорядки. Корреспондент Сиб.фм побывал на втором митинге протестов против повышения тарифов — почти тысяча недовольных пришли протестовать в 30-ти градусный мороз. Губернатор региона Владимир Городецкий принял решение создать Межотраслевой совет потребителей услуг естественных монополий, о чём заявил 31 января в СМИ.