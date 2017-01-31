Томская и Новосибирская области заняли первые места в российском рейтинге по качеству высшего образования, вузы Республики Алтай на лидирующих позициях по финансовой доступности обучения, узнал корреспондент Сиб.фм 31 января из доклада Института образования Высшей школы экономики.

С финансовой точки зрения, при учёте стоимости обучения за два семестра наиболее доступными для абитуриентов оказались вузы Ингушетии (9 476 рублей) и Республики Алтай (11 555 рублей). Однако если учитывать ещё и средние доходы населения региона, то даже недорогое в масштабах страны обучение может оказаться малодоступным для жителей конкретного субъекта федерации. Так среди сибирских регионов высшее образование наиболее доступно жителям Кемеровской области (42 278 рублей). За ней по степени финансовой доступности вузов идут Томская область (38 688 рублей) и Красноярский край (40 838 рублей).

Омская область (38 993 рублей), исходя из финансовых возможностей жителей, оказалась в рейтинге даже выше Республики Алтай, а вот Алтайский край (41 789) размещён составителями списка ниже. В Хакасии год обучения обойдётся студенту-платнику в 38 349 рублей, в Новосибирской области в 51 738 рублей. Далее идут Иркутская область (38 403 рубля) и Забайкальский край (49 515 рублей).

В нижней части общефедерального рейтинга финансовой доступности высшего образования оказались Республика Бурятия (44 350 рублей) и Республика Тува, где вузовское обучение хотя и является одним из самых недорогих в стране (26 574 рубля), однако остаётся малодоступным для местного населения, имеющего невысокие доходы.

В абсолютных цифрах по России дороже всего придётся заплатить за обучение в Ямало-Ненецком автономном округе (92 526 рублей) и в Москве (78 258 рублей).

При оценке качества образования в регионах исследователи использовали такой показатель, как доля студентов в вузах региона, зачисленных на первый курс со средним баллом ЕГЭ от 70.

«Средний балл ЕГЭ является не только индикатором селективности вуза, но и косвенно говорит о качестве образования. То есть предполагается, что чем больше абитуриентов с высокой оценкой их знаний стремятся в конкретный вуз, тем более качественное образование можно в нём получить», — поясняется в исследовании.

С точки зрения качества образования, на первом месте в рейтинге оказались вузы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На втором месте — томские учебные заведения. Новосибирская область на пятом месте, Омская область разместилась на 22-м месте. Алтайский край помещён на 31–32-ю строчку рейтинга, Кемеровская область находится на 37-м месте, Иркутская — на 38-м. Забайкальский край оказался на 42-й позиции, Красноярский — на 47-й.

Такие сибирские регионы, как Республика Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия делят последние места в числе 29 регионов, где отсутствуют вузы со средним вступительным баллом ЕГЭ выше 70.

Напомним, 25 января президент Сбербанка Герман Греф (выпускник Омского госуниверситета) заявил на пресс-конференции, что томские студенты не уступают выпускникам американского Гарварда, а Томский госуниверситет является одним из ведущих партнёров корпоративного университета Сбербанка.