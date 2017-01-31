Учёные нашли останки сибирской ослозебры в Денисовой пещере на Алтае

Учёные из Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН, исследуя найденные при раскопках в Денисовой пещере на Алтае костные остатки, обнаружили, что одна из костей принадлежит лошади Оводова — существу, похожему одновременно и на зебру, и на осла, жившему в Южной Сибири 30 тысяч лет назад, одновременно с денисовским человеком, узнал корреспондент Сиб.фм 31 января из сообщения газеты «Наука в Сибири».

«Находка подтверждает, что на Алтае в те времена было намного большее видовое разнообразие, чем сейчас, в том числе фауна была представлена и такими экзотическими видами. Не исключено, что денисовский человек и другие обитатели древнего Алтая охотились на лошадь Оводова», — отмечает заведующий лабораторией сравнительной геномики ИМКБ СО РАН Владимир Трифонов.

По словам младшего научного сотрудника лаборатории сравнительной геномики Анны Дружковой, лошадь Оводова очень отдалённо напоминала современных лошадей.

«Эта лошадь называется лошадью чисто формально. Если мы её представим, то она больше будет похожа на что-то среднее между ослом и зеброй — коротконогая, маленькая и не такая грациозная, как обычные лошади», — поясняет специалист.

Костные останки древних лошадей археологи и палеонтологи находят не только на Алтае, но и в Бурятии, Монголии, в европейской части России. Для некоторых из них уже получены полные митохондриальные геномы, и можно посмотреть, к каким современным породам они ближе. В частности, молекулярные технологии помогают палеонтологам с точностью до вида определить происхождение того или иного фрагмента кости. Один неполный митохондриальный геном лошади Оводова возрастом 48 тысяч лет из Хакасии был исследован ранее, и, сравнив с ним загадочный образец из Денисовой пещеры, предоставленный учёными из Института археологии и этнографии СО РАН, учёные поняли, что он относится к тому же виду животных.

Благодаря современным методам исследования недавно впервые был получен полный митохондриальный геном лошади Оводова и достоверно показано присутствие ранее неизвестного вида из семейства лошадиных на территории современного Алтая.

«В Денисовой пещере обычно датировки всех костных останков можно определить по слоям. Эта находка была из слоя, возраст которого примерно 20 тысяч лет. Однако когда мы сделали радиоуглеродный анализ этого образца, то обнаружилось, что он ещё старше. То есть, похоже, произошла повторная экскавация (перемещение костных останков из более глубоких слоев). Это ещё раз говорит о том, что надо аккуратно относиться к датировкам по слоям», — горит Анна Дружкова.

Впервые лошадь Оводова была описана в 2009 году известным российским археологом Николаем Оводовым по археологическим материалам из Хакасии. Ранее считалось, что такие кости могут принадлежать только древнему кулану. После более тщательного морфологического и, главное, генетического анализа выяснилось, что южносибирские «куланы» к настоящим куланам отношения не имеют, а являются реликтами группы архаичных лошадей, по большей части вытесненных лошадьми типа тарпана и лошади Пржевальского.

Напомним, в 2013 году учёные Гарварда при обследовании найденных на Алтае останков денисовского человека обнаружили в его генетическом коде фрагменты ДНК ранее неизвестного вида людей, предположительно жившего в Азии более 35 тысяч лет назад. Из этого был сделан вывод, что разные виды древних людей практиковали межвидовой секс, а разнообразие видов людей американские исследователи сравнили с расами из эпопеи «Властелин колец» Джона Толкина.