Уволенный директор новосибирского технопарка нашёл работу за границей

Дмитрий Верховод намерен помогать развитию Казахстанского технопарка в Астане и консультировать будущую Ассоциацию инновационного бизнеса в Новосибирске после отпуска, узнал 31 января корреспондент Сиб.фм на пресс-конференции в ТАСС.

Бывший директор новосибирского Академпарка собрался отдохнуть перед новым трудоустройством. Дмитрий Верховод завершил дела на прежнем рабочем месте и поделился планами на будущее.

В октябре 2016 года наблюдательный совет Академпарка принял решение об отставке руководителя главного бизнес-инкубатора региона после заявления губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого в конце октября 2016 года. Новый глава технопарка Владимир Никонов несколько лет назад возглавлял наблюдательный совет из числа инвесторов и чиновников.

Руководители компаний-резидентов Технопарка выступили в защиту Дмитрия Верховода. Они написали открытое письмо. Под ним подписались представители более 70 компаний. Резиденты единодушно заявили, что решение об отставке Верховода стало «результатом конфронтации ветвей власти, дестабилизирующим экономическую обстановку в регионе».

«После увольнения есть досада, слишком долго я занимался этим проектом. На самом деле я думал про преемника, но надеялся уйти по-другому. С губернатором мы много разговаривали, но он мне ничего не предлагал», — признался экс-директор Академпарка Дмитрий Верховод.

При этом сразу после увольнения Верховоду поступило не менее 10 предложений из Астаны, Владивостока, Томска, Москвы, Крыма и других регионов. Верховод заявил, что решил остаться в Новосибирске и развивать проекты в Астане.

Дмитрий Верховод — кандидат физико-математических наук. Учился в Новосибирском госуниверситете на механико-математическом факультете. С 2000 года занимал пост заместителя главы администрации Новосибирской области, председателя комитета по управлению государственным имуществом. В 2004 году возглавил Западно-Сибирский региональный филиал авиакомпании «Сибирь». С 2005 года Верховод занимал должности управляющего делами СО РАН, генерального директора ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка».

Напомним, что 30 января 2017 года экс-глава новосибирского Технопарка Дмитрий Верховод на пресс-конференции ТАСС предложил рецепт роста для Академпарка.