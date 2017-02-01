Алтайский депутат присвоил пять «домов-призраков» на берегу Телецкого озера

Горно-алтайский депутат заявил, что владеет пятью объектами недвижимости и приватизировал пять земельных участков под ними. Прокуратура не обнаружила недвижимости на берегу озера и вернула землю муниципалитету, узнал 1 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Республики Алтай.

Республиканская прокуратура предотвратила риск застройки берегов Телецкого озера на Алтае. Проверка обнаружила незаконную передачу пяти земельных участков в собственность.

Депутат Турочакского Совета депутатов получил землю в собственность от районной администрации. Прокурор установил, что местный житель воспользовался положениями статьи 36 Земельного кодекса РФ. Депутат приобрёл участки на основании того, что на них расположены капитальные строения, которые принадлежат ему.

Выездная проверка показала, что никаких объектов недвижимости на участках нет. Природоохранный прокурор внёс представление на имя главы администрации Турочакского района, и участки вернулись в муниципальную собственность. Кроме того, была создана комиссия для проверки законности использования земли на берегу известной туристической достопримечательности Сибири.

Площадь береговой полосы Телецкого озера составляет 1,8 км², акватории — 223 км², сообщает экологический паспорт объекта. В границах памятника природы запрещается отвод и самовольное занятие земель, строительство хозяйственных и жилых объектов, разрушение почв, рубка леса, выпас скота. При этом в водоохранной зоне озера разрешается строительство сооружений, которые не загрязняют почву и воду. Сотрудники Алтайского государственного заповедника охраняют достопримечательность.

Напомним, иркутские прокуроры заставили китайских овощеводов прекратить загрязнять Байкал. Двое граждан КНР построили теплицы вдоль реки Селенга и сливали сточные и бытовые отходы в реку — нарушения прекратились после суда. Иностранные предприниматели обязаны получить разрешение на забор воды для полива, оборудовать стоянку для автоцистерны с насосом, а также организовать сбор и вывоз мусора.