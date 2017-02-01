Новосибирские разработчики «Электронного города» подключили смартфон к оплате счетов ЖКХ

Программисты научили смартфоны абонентов оплачивать услуги ЖКХ вслед за функциями электронного ключа к домофону и пульта к телевизору, узнал 31 января корреспондент Сиб.фм из сообщения «Электронного города».

Новосибирский провайдер продолжил решать бытовые вопросы жителей Новосибирска в рамках концепции «Умный дом». Программисты «Электронного города» выпустили очередное собственное приложение для смартфонов на iOS и Android.

Приложение «Мои счета» позволяет жителям Новосибирска и Бердска оплачивать счета своих родителей за услуги ЖКХ помимо собственных начислений. Также приложение сохраняет историю оплат, передаёт показания счётчиков и напоминает о сроках оплаты. С приложением «Мои счета» можно платить за квартиру в любое время и в любом месте одним касанием вашего смартфона.





Ранее отдел разработки «ЭГ» выпустил приложение PeerSay, заменяющее пульт от телевизора, и научил пользователей управлять домофоном со смартфона.