Новосибирская мэрия обещает освободить обочины дорог от сугробов

Власти Новосибирска намерены в скором времени очистить автодороги от наметённых за зиму сугробов — в настоящее время многие улицы с двухполосным движением из-за отвалов снега сужены до полутора полос, передаёт корреспондент Сиб.фм с пресс-конференции в «Интерфакс-Сибирь» 1 февраля.

Скопившиеся на дорогах сугробы привели к тому, что статистика ДТП в городе заметно выросла. Особенно нуждается в очистке обочин улица Блюхера.

«В октябре не выпадало раньше столько снега, поэтому в этом году количество снега превышает все прежние нормы. Мы стараемся максимально вывезти его. По дорогам, которые завалены снегом, нам регулярно приходят предписания от надзорных органов. Мы их стараемся выполнять. Например, уже очищены улицы Кирова, Крылова, Советская, Богаткова и другие», — сообщил корреспонденту Сиб.фм начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергей Райхман.

Стоит отметить, что в начале декабря 2016 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал причиной плохой уборки снега недобросовестную работу управляющих компаний. С помощью Facebook Локоть собрал от жителей города заявки на очистку наиболее заваленных снегом улиц и лично проинспектировал самые заснеженные дворы города, чтобы оценить работу управляющих компаний.

По данным мэрии, за три последних месяца с улиц города было вывезено более 2,5 млн кубометров снега. В 2016 году за аналогичный период вывезли только 900 тысяч кубометров. В настоящее время из города вывозится по 25 тысяч кубометров снега в сутки.

Напомним, что в январе 2017 года активист из Новосибирска Андрей Афанасьев написал баллончиком с краской на сугробе в центре города имя мэра Анатолия Локтя. На следующий день сугроб убрали. В Омске такой способ борьбы со снегом оказался безуспешным.