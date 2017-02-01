 

Певица из Красноярского края претендует на участие в «Евровидении-2017»

 1 февраля, 12:41
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Певица из Красноярского края претендует на участие в «Евровидении-2017»
Фото со страницы Дарьи Антонюк в соцсети «Вконтакте»

Победительница телешоу «Голос-5» Дарья Антонюк из Красноярского края попала в шорт-лист кандидатов на участие в конкурсе «Евровидение-2017», об этом корреспондент Сиб.фм узнал 1 февраля из сообщения самой Дарьи в социальной сети «ВКонтакте».

К своим поклонникам Дарья обратилась с просьбой поддержать её в голосовании в различных соцсетях и на всех сайтах, где оно будет проходить. Певица также предложила использовать в публикациях хэштег #антонюкнаевро.

«Друзья! Мне посчастливилось попасть в шорт-лист „Евровидения-2017“! В связи с этим очень прошу вас поддержать меня в этом непростом отборе, так как все кандидаты более чем достойны! Итак, призываю голосовать вас на всевозможных сайтах, в группе во „ВКонтакте“, а также в „Инстаграме“! Пусть всё случится! Пусть сбудется то, о чём можно было только мечтать! Всё возможно! Но только с вашей поддержкой, дорогие мои люди!» — пишет Дарья.

Конкурс «Евровидение» в этом году конкурс пройдёт в Киеве с 9 по 13 мая. Участник от России выступит во втором полуфинале вместе с представителями Швейцарии, Македонии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Литвы, Румынии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Белоруссии, Венгрии, Австрии и Ирландии.

Кто будет представлять Россию на престижном конкурсе, станет известно 10 марта. По данным издания Life, среди обсуждаемых кандидатур на данный момент лидирует певец Александр Панайотов. Он в входит в шорт-лист «Первого канала» наряду с певицей Нюшей, Еленой Темниковой, женской группой «Сопрано Турецкого» и 21-летней Дарьей Антонюк, вырвавшей у Панайотова победу в финале шоу «Голос».

Напомним, в январе новосибирское скрипичное трио Silenzium презентовало в сети клип на кавер-версию гимна белорусского комсомола «Любовь, комсомол и весна». Сюжет видео передаёт драму молодой скрипачки 1970-х годов. Музыка девушки впечатляет преподавателя консерватории, и он предсказывает ей сольную карьеру в Московской филармонии. Однако молодой человек скрипачки — заместитель главного инженера завода — зовёт её в Новосибирск. Сперва девушка убегает от возлюбленного, но затем всё же решает переехать в Сибирь.

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