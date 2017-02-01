 

Полмиллиарда рублей инвестируют в кемеровский угольный разрез «Трудармейский Южный»

 1 февраля, 18:59
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Полмиллиарда рублей инвестируют в кемеровский угольный разрез «Трудармейский Южный»
Фото Антона Разуваева

В Кемеровской области запустили работу угольного разреза «Трудармейский Южный», в который планируется инвестировать почти полмиллиарда рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС 1 февраля.

Статус угледобывающего предприятия разрезу «Трудармейский Южный» присвоили с 1 января 2017 года. Предприятие подписало соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Кемеровской области.

«Наше предприятие только начинает добычу. Проектная мощность разреза — 2,5 млн тонн угля, но в первый год план — 1,5 млн тонн, и планируем инвестиции 450 млн рублей. На проектную мощность планируется выйти с 2018 года», — сообщил директор предприятия «Трудармейский Южный» Иван Коренев.

Стоит отметить, что в 2016 году в освоение места разреза было вложено 230 млн рублей. По словам Коренева, в 2017 году будет активно финансироваться строительство технологического комплекса, линии электропередачи, покрытие щебёнкой технологической дороги. Кроме того, будет проведена модернизация здания административно-бытового комбината.

Отметим, что в 2016 году Росприронадзор пытался оштрафовать предприятие. После проведённой проверки в июне 2016 года Росприроднадзор Кемеровской области вынес ООО «Разрез Трудармейский Южный» предписание о том, чтобы предприятие обеспечило наличие разрешения на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова на участке. Предприятие обратилось в Арбитражный суд, который признал предписание недействительным.

Кемеровская область — ведущий регион по добыче угля, который насчитывает свыше 120 шахт и разрезов. Здесь добывают 60 % отечественного угля. Объёмы добычи угля в Кузбассе в 2016 году выросли на 5,4 %, по сравнению с 2015 годом и составили 227,4 млн тонн.

Напомним, в ноябре 2016 года угольная компания «Разрез Майрыхский» в Алтайском районе Республики Хакасии уничтожила два заповедных озера с краснокнижными видами птиц — ущерб природе составил 154 млн рублей. При взрывах и откачке воды из разреза в озера было нарушено движение грунтовых вод — возможно, был выброс метана в водоёмы.

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