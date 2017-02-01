Синоптики спрогнозировали повторение самого мощного паводка в истории Новосибирска

Гидрологи нашли рекордные запасы снега на Алтае — грядущий паводок может затопить частный сектор Новосибирска на берегу реки. Городские власти продлили режим ЧС, чтобы убрать снег из низин к 10 марта, узнал 1 февраля корреспондент Сиб.фм на пресс-конференции о подготовке к паводку.

Более 20 тысяч жителей Новосибирской области оказались в зоне риска подтопления. Синоптики, спасатели, гидрологи и представители мэрии города обсудили подготовку к весеннему паводку в пресс-центре ГТРК.

Синоптики обнаружили рекордные запасы снега от Новосибирска до Барнаула. Норма запасов снега превышена в 1,7 раз вдоль реки Оби и почти в 2 раза по рекам Оми, Баксе, Ине и Карасуке.

«Нынешняя зима оказалась на третьем месте рекордной по высоте сугробов в Новосибирске. Городские сугробы достигли в среднем 61 см в высоту при норме в 33 см снега. Самые большие сугробы в 64 см намело в легендарном 1969 году — тогда уровень воды поднялся на 6 метров, река затопила набережную», — признался пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Гидрологи готовят экспедицию в горы Алтая, чтобы измерить запасы снега, которые формируют весеннее половодье. Однако зима на Алтае уже названа самой снежной за всю историю наблюдений — там выпало 180 % от нормы осадков, как рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре. Погода в марте ожидается в среднем на один градус выше нормы, что может стать дополнительным фактором риска.

Весенний паводок способен подтопить более 16 населённых пунктов в Новосибирской области, где живут около 20 тысяч человек, уверены в МЧС России. Спасатели подготовили две взрывные бригады, авиацию и 13 беспилотников для мониторинга ситуации. Однако они не успели доработать приложение для мониторинга паводка онлайн.

«Мы не успели подготовить съёмки рельефа местности Новосибирска, так как он постоянно меняется. Цель разработки была не просто показать картинку с зонами затопления, а дать прогноз управляющим компаниям, в каком конкретном месте лучше отсыпать дамбу. Данная система мониторинга разрабатывается для внутреннего пользования, и данных в открытом доступе не будет», — сообщил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Мэрия Новосибирска продлила режим чрезвычайной ситуации до 10 марта. Муниципалитет выделил субсидии управляющим компаниям для очистки 631 крыши аварийных домов. Также в городе есть 437 мест с угрозой подтопления талыми водами, где УК обязаны вывезти снег за счёт жителей.

«Мы, конечно, могли бы вывести 30 человек из департамента с лопатами на улицу, это тоже мера. Но режим ЧС введён для мобилизации всех ресурсов, в том числе финансовых. Иначе мы бы успели очистить центр, а люди во дворах и в частном секторе захлебнулись», — подчеркнул начальник департамента чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе мэрии Новосибирска Александр Ерохин.

Городские чиновники пообещали очистить Новосибирск от снега к первой декаде марта. Напомним, скопившиеся на дорогах сугробы привели к тому, что статистика ДТП в городе заметно выросла. Особенно нуждается в очистке обочин улица Блюхера. По данным мэрии, очистка снега потребовала уже более 270 млн рублей бюджетных средств.