 

Спецназ Росгвардии освободил в Омске взятую в заложники школьницу

 1 февраля, 16:24
подходящие темы
Спецназ Росгвардии освободил в Омске взятую в заложники школьницу
Фото с сайта msk.ru

Сотрудники Росгвардии в Омске провели спецоперацию по освобождению 13-летней девочки, которую взял в заложники ранее судимый мужчина, узнал корреспондент Сиб.фм 1 февраля из сообщения пресс-службы Сибирского округа войск национальной гвардии РФ.

О том, что в частный жилой дом проник неизвестный мужчина, в дежурную часть полиции сообщила сама школьница, позвонив по телефону 02. Оператор, принявшая звонок, расслышала в трубке и мужской голос, требовавший наркотики. На указанный девочкой адрес немедленно выехала следственно-оперативная группа, наружные службы полиции, а также сотрудники Росгвардии.

Прибыв на место происшествия, силовики заблокировали доступ к частному дому и оцепили прилегающую территорию. Сотрудники вневедомственной охраны вступили в переговоры с мужчиной, а бойцы СОБРа Росгвардии скрытно проникли в дом.

«В самой дальней комнате на диване сидел мужчина в крайне возбуждённом состоянии. У горла ребёнка, тихо просившего его отпустить, он держал нож. Выбрав удачный момент, боец спецназа Росгвардии, отодвинув девочку в сторону, обезоружил и задержал гражданина», — говорится в сообщении ведомства.

Девочка не получила каких-либо травм. В ходе предварительной проверки было установлено, что в доме, куда через незапертую дверь ворвался неизвестный мужчина, находились только школьница и её бабушка. Пожилой женщине удалось выбежать на улицу, а несовершеннолетняя была захвачена незнакомцем в заложники. Угрожая ножом, злоумышленник требовал достать ему наркотики.

Как оказалось, задержанный СОБРом мужчина, ранее был неоднократно судим за кражи. В отношении него сотрудниками СКР возбуждено уголовное дело пункту «г» части 2 статьи 206 УК РФ «Захват заложника с применением оружия». Мужчине может грозить от шести до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Кемеровской области задержан житель Новокузнецка, в квартире у которого обнаружены следы крови пропавшей 26 января 12-летней школьницы, тело девочки пока не обнаружено. Мужчина задержан, с ним работают следователи.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 19 января, 07:00 • репортаж

Ледяная сказка в зимний вечер

15 — 17 января в Бердске прошли зональные соревнования первенства России по фигурному катанию среди юношей и девушек Сибири и Дальнего Востока. Корреспондент Сиб.фм о соревнованиях как ледяной сказке и празднике для всех.
 3 января, 07:07 • интервью

Протоколы повивальных мудрецов

Корреспондент Сиб.фм поговорил с самым известным акушером-гинекологом Новосибирска Дмитрием Хоптяном, через руки которого прошли 10 тысяч новорождённых.
 31.12.2016, 14:37 • статья

2016 в событиях, фактах, лицах

Уходящий 2016 год в главных фактах, событиях, персонах и комментариях: открытия, фестивали, катастрофы, спасения, освобождения, отставки и многое другое.
самое популярное
 26 января, 18:00 • новость

Евгений Гришковец получил выговор парижского музея за поведение, как у кемеровского школьника

Известный актёр из Кемерово потешался над полотном XIX века об отлучении короля Франции, сотрудники парижского музея Орсе пригрозили выгнать знаменитость за попытку рассмешить посетителей.
 20 января, 15:27 • интервью

Тюрьма в разумных дозах

Дмитрий Петров, отсидевший почти три года по делу «Интерры», в декабре 2016 года вышел на свободу: суд реальный срок заменил на условный. В разговоре с редактором Сиб.фм Дмитрий говорит о своем тюремном опыте, вожделении свободы и людях за решёткой.
 19 января, 12:57 • интервью

Три стартапа: кофе, бургеры и коты

Как открыть уникальную кофейню, кошачье кафе или «бургерную на раёне»? С какими трудностями сталкиваешься? Корреспондент Сиб.фм поговорила с молодыми людьми, рискнувшими в прошлом году начать свой бизнес.
 24 января, 08:30 • новость

Дизайнеры Новосибирска назвали неграмотным новый логотип городского музея

Музей города Новосибирска презентовал новый логотип через пресс-секретаря, неправильный перенос «ново-сиби-рска» вызвал возмущение филологов и дизайнеров.
 30 января, 13:10 • интервью

Мессенджеры против соцсетей и спираль молчания

Корреспондент Сиб.фм поговорил с социологом интернета, сотрудником Высшей школы экономики Полиной Колозариди о самоцензуре в интернете, спирали молчания и влиянии соцсетей на поведение человека.
 20 января, 08:40 • новость

Официант барнаульского ресторана вернул бизнесмену 4 млн рублей

Барнаульскому бизнесмену вернули борсетку с 4 млн рублей, которую он забыл на столике в ресторане.
присоединяйтесь!
    