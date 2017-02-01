Спецназ Росгвардии освободил в Омске взятую в заложники школьницу

Сотрудники Росгвардии в Омске провели спецоперацию по освобождению 13-летней девочки, которую взял в заложники ранее судимый мужчина, узнал корреспондент Сиб.фм 1 февраля из сообщения пресс-службы Сибирского округа войск национальной гвардии РФ.

О том, что в частный жилой дом проник неизвестный мужчина, в дежурную часть полиции сообщила сама школьница, позвонив по телефону 02. Оператор, принявшая звонок, расслышала в трубке и мужской голос, требовавший наркотики. На указанный девочкой адрес немедленно выехала следственно-оперативная группа, наружные службы полиции, а также сотрудники Росгвардии.

Прибыв на место происшествия, силовики заблокировали доступ к частному дому и оцепили прилегающую территорию. Сотрудники вневедомственной охраны вступили в переговоры с мужчиной, а бойцы СОБРа Росгвардии скрытно проникли в дом.

«В самой дальней комнате на диване сидел мужчина в крайне возбуждённом состоянии. У горла ребёнка, тихо просившего его отпустить, он держал нож. Выбрав удачный момент, боец спецназа Росгвардии, отодвинув девочку в сторону, обезоружил и задержал гражданина», — говорится в сообщении ведомства.

Девочка не получила каких-либо травм. В ходе предварительной проверки было установлено, что в доме, куда через незапертую дверь ворвался неизвестный мужчина, находились только школьница и её бабушка. Пожилой женщине удалось выбежать на улицу, а несовершеннолетняя была захвачена незнакомцем в заложники. Угрожая ножом, злоумышленник требовал достать ему наркотики.

Как оказалось, задержанный СОБРом мужчина, ранее был неоднократно судим за кражи. В отношении него сотрудниками СКР возбуждено уголовное дело пункту «г» части 2 статьи 206 УК РФ «Захват заложника с применением оружия». Мужчине может грозить от шести до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Кемеровской области задержан житель Новокузнецка, в квартире у которого обнаружены следы крови пропавшей 26 января 12-летней школьницы, тело девочки пока не обнаружено. Мужчина задержан, с ним работают следователи.