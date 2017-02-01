Власти Новосибирска назвали не чищенные от снега тротуары второстепенным вопросом

Городские власти объяснили, почему проблемы тротуаров, не очищенных от снега, и лестниц — от наледи на улицах Новосибирска не являются первостепенными, сообщает корреспондент Сиб.фм с пресс-конференции в «Интерфакс-Сибирь» 1 февраля.

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергей Райхман отметил, что ситуация со снегом зимой 2016-2017 года аномальная. За три последних месяца с улиц Новосибирска вывезли более 2,5 млн кубометров снега. При этом за аналогичный период в 2016 году убрали только 900 тысяч кубометров. В настоящее время из города дорожники и коммунальщики вывозят по 25 тысяч кубометров снега в сутки. Несмотря на приложенные дорожниками и коммунальщиками усилия, на некоторых улицах Новосибирска отсутствуют тротуары и площадки для выгула собак.

«На улице Федосеева, где я обычно хожу на работу, с одной стороны тротуар есть, а с другой — огромные сугробы, — рассказала корреспонденту Сиб.фм жительница Новосибирска Мария Нефёдова.

— Возле магазина очистили от снега плошадку, к которой ведёт тропа от лестницы со стороны дворов. Но чтобы добраться до пешеходного перехода от этой площадки, нужно пройти метров 20 прямо по колее узкой дороги, где постоянно ездят машины.

Возникает соблазн перейти дорогу в неположенном месте. Как в таких условиях могут пройти пенсионеры и инвалиды, даже не представляю».

«Комфортность тротуаров, возможность пройти к автобусным остановкам, погулять с собачкой — да, это важно, — заявил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Андрей Колмаков. — Но в первую очередь мы решаем вопрос уборки снега со дворов. Просьба к жителям города относиться к этому с пониманием».

Кроме того, неоднократно от жителей города поступали жалобы по поводу лестниц на улицах, которые не очищают от наледи. Ярким примером служит лестница, ведущая от метро «Речной вокзал» на Коммунальный мост. Она фактически превратилась в каток. Отвечая на пресс-конференции на вопрос по поводу очистки лестницы на Коммунальном мосту, Андрей Колмаков отметил:

«Это больная тема на сегодняшний день. Замечания и нарекания по этому вопросу, к сожалению, есть. Ответственность за лестницы возложена на администрации районов города. Вы задали вопрос про конкретную лестницу, и я вам отвечаю, что беру на контроль вашу лестницу и через себя доведу информацию до Октябрьского района».

Стоит отметить, с 3 января 2017 года мэрия стала проводить ежесуточный мониторинг ситуации с уборкой снега через администрации районов в режиме онлайн.

Напомним, что в декабре 2016 года жительница Новосибирска, поскользнувшаяся на льду возле подъезда дома и получившая травму спины, отсудила у управляющей компании 100 тысяч рублей.