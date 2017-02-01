Воспитанник кузбасского хоккея станет персонажем мультсериала «Южный парк»

Уроженец Новокузнецка и бывший игрок кузбасского ХК «Металлург» вратарь Сергей Бобровский станет персонажем культового американского мультсериала «Южный парк» (South Park), узнал корреспондент Сиб.фм 1 февраля из сообщения «Газеты Кемерова».

Очередная серия мультфильма, уже анонсированная создателями в социальных сетях, будет посвящена Матчу всех звёзд НХЛ, который состоялся 29 января в Лос-Анджелесе. Бобровский в составе команды Столичного дивизиона стал победителем товарищеского турнира. На кадре из мультфильма он изображён крайним справа во втором ряду.

Также среди хоккеистов, ставших персонажами «Южного парка», можно разглядеть и воспитанника новосибирского ХК «Сибирь» Владимира Тарасенко, выступающего в настоящее время за клуб «Сент-Луис Блюз» — его можно узнать во втором ряду снизу по эмблеме клуба в виде крылатой ноты на форме.



В Матче звёзд вместе с Бобровским и Тарасенко принимали участие россияне Александр Овечкин и Никита Кучеров. Евгений Малкин, который планировал выйти на лёд, за несколько дней до турнира был заменён из-за травмы.

Напомним, в июне 2016 года новосибирец Владимир Тарасенко, играющий в США, попал на обложку компьютерной игры NHL 17. Хоккеиста выбрали в результате интернет-голосования, в котором поучаствовали более 6 млн фанатов.