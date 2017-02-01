Жители Новосибирска смогут бесплатно пройти тест на ВИЧ накануне Дня влюблённых

Мобильный пункт, где можно будет бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ, начнёт свою работу в Новосибирске перед Днём всех влюблённых, узнал корреспондент Сиб.фм 1 февраля из сообщения пресс-службы правительства Новосибирской области.

«Основная цель тестирования — повышение уровня информированности населения о ВИЧ-инфекции, а также сокращение позднего выявления заболевания. Экспресс-тестирование полностью бесплатно и занимает около 15 минут, после этой процедуры пациенту сообщают результат теста», — говорится в сообщении.

Передвижной пункт медицинской профилактики будет работать на четырёх площадках Новосибирска до 25 февраля. Так, 2 февраля он появится в районе станции метро «Площадь Маркса» (выход к ТЦ «Гранит») и будет работать с 15:00 до 19:00. 10 февраля экспресс-тест можно будет пройти в Первомайском сквере, также с 15:00 до 19:00. 16 февраля мобильный пункт переместится на площадку перед Домом культуры и творчества имени Чкалова, время работы то же. 25 февраля экспресс-тесты будут проводить на площади Ленина (со стороны улицы Депутатской) с 11:00 до 17:00.

Как поясняется в сообщении правительства области, передвижные пункты медпрофилактики являются одной из мер выявления ВИЧ в рамках программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы». Кроме экспресс-тестов в регионе проводятся лекции для школьников, социальные акции, направленные на популяризацию борьбы с опасным заболеванием.

Напомним, в ноябре 2016 года стало известно, что Новосибирская область вошла в десятку регионов РФ с критически высоким уровнем заболеваемости ВИЧ. В середине января 2017 года прокуратура области сообщала, что ВИЧ инфицированы свыше трёх тысяч заключённых, отбывающих наказание на территории региона, то есть каждый шестой из них.