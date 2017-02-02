Аналог Яндекса для безошибочного поиска рака создадут программисты Томска

Биоинформатики Томска предложили заменить врачей-диагностов специальной программой для исключения ошибок в диагнозе при онкологии. Приложение будет ставить диагноз на основе анализа антигенов и видео колоноскопии, узнал 2 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТГУ.

Учёные Томского государственного университета совместно с программистами Университета штата Аризона предложили использовать алгоритмы поисковых систем и элементы искусственного интеллекта для постановки медицинских диагнозов. Программа способна быстро анализировать большие объёмы данных, распознавать образы и выдавать безошибочный диагноз без рисков, присущих человеческому фактору.

Поиск рака будет построен на анализе иммуносигнатур — «маячков» специфичных антител, которые борются с антигенами и предотвращают рост опухоли. Для этого пациент должен сдать немного крови, которая пройдёт несколько несложных процедур. Программа также будет анализировать видео колоноскопии — одного из методов диагностики прямой кишки.

«Нужно не просто ускорить процесс „прочтения“ информации от организма больного человека, но сделать это „прочтение“ правильным. В перспективе программный комплекс должен обрабатывать не только видеоданные эндоскопии, но и МРТ, КТ, а также анализировать их в совокупности, улавливая при этом подозрительные признаки, незаметные для человеческого глаза», — сообщил директор Центра компьютерных наук и технологий ТГУ Александр Замятин.

Международный проект привлёк специалистов из ТГУ, Университета штата Аризона, Российско-американского противоракового центра, Технического университета Дрездена, Голдсмитс-колледжа Университета Лондона и РНИМУ имени Пирогова.

Напомним, жительница Омска отсудила 2 млн рублей за смерть дочери из-за врачебной ошибки. По данным прокуратуры, в конце декабря 2014 года врачи выехали по вызову к ребёнку, заболевшему вирусно-бактериальной пневмонией, но неверно оценили тяжесть её состояния и поставили неправильный диагноз. Ранее против врачей-педиатров поликлиники Веры Билорус и Марины Новак, оказывавших помощь ребёнку, возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», однако преследование прекратили.