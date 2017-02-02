 

Инвестор строительства новой ледовой арены в Новосибирске получит и землю под жильё

 2 февраля, 18:37
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Инвестор строительства новой ледовой арены в Новосибирске получит и землю под жильё
Ледовая арена Алма-Аты, фото с сайта kursiv.kz

Власти Новосибирска и Новосибирской области подписали с компанией «Парк чемпионов» меморандум о строительстве в столице региона новой ледовой арены вместимостью не менее 10 тысяч зрителей, узнал корреспондент Сиб.фм 2 февраля из сообщения пресс-службы правительства области.

Арена будет представлять собой крытый многофункциональный комплекс с искусственным льдом. Её строительство станет частью проекта комплексного освоения левобережья Новосибирска: в него входит возведение современного жилого комплекса со всей сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктурой, в частности, предполагается открыть недостроенную станцию метро «Спортивная». Кроме того, будет благоустроена набережная Оби, предусмотрена возможность размещения на территории застройки и федерального центра хоккея.

Как пояснил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, предполагаемые затраты на строительство ледовой арены предварительно оцениваются сторонами в 3,5-4 млрд рублей. Эти средства планируется привлечь из внебюджетных источников. Обустройство инженерной инфраструктуры и дорожно-транспортных коммуникаций власти берут на себя. По предварительным оценкам, работы обойдутся в 3 млрд рублей — предполагается, что на эти цели будут выделены консолидированные средства из федерального и областного бюджетов.

По условиям соглашения в срок до 1 июня 2017 года должен состояться открытый аукцион на право аренды земельного участка площадью не менее 38 гектаров, предназначенного под комплексную застройку. Однако в тексте меморандума отдельно подчёркивается, что он «не является договором и не налагает на стороны юридические и финансовые права и обязательства». Власти города и области оставляют за собой право предоставить возможность реализации проекта любому другому инвестору.

Пресс-служба правительства Новосибирской области напоминает, что регион претендует на проведение в 2023 году в Новосибирске молодёжного Чемпионата мира по хоккею с шайбой. Новая арена на левом берегу Оби должна стать основной площадкой чемпионата.

В мае 2016 года губернатор области Владимир Городецкий сообщал журналистам, что инвестором строительства нового ледового стадиона в Новосибирске может выступить крупнейшее угледобывающее предприятие области «Сибирский антрацит». Тогда же утверждалось, что новая арена будет вмещать до 13 тысяч зрителей.

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